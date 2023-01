Prima di iniziare a vedere come si può acquistare o vendere Bitcoin, capiamo che cos’è qual è il suo valore. Il Bitcoin è una criptovaluta, ovvero una forma di valuta digitale che utilizza la tecnologia blockchain per registrare e verificare le transazioni. Il Bitcoin è stata la prima criptovaluta ad essere creata e lanciata nel 2009 da un individuo o gruppo di individui sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.

Bitcoin serve principalmente come mezzo di scambio digitale decentralizzato, ovvero non è controllato da alcun ente centrale come una banca centrale o un governo. Invece, le transazioni sono registrate e verificate da una rete globale di computer che utilizzano la tecnologia blockchain.

Il funzionamento di Bitcoin si basa sulla crittografia per garantire la sicurezza delle transazioni e per limitare la quantità di Bitcoin che può essere creata, che è fissata a 21 milioni.

I Bitcoin possono essere acquistati o venduti attraverso un exchange di criptovalute, o possono essere creati tramite il processo noto come mining. Vale la pena specificare che il Bitcoin è anonimo, non richiede l’utilizzo di informazioni personali per effettuare transazioni e le transazioni sono irreversibili.

Tuttavia, questo aspetto ha anche un lato negativo, ovvero facilita le transazioni illegali e per questo motivo, il Bitcoin è spesso associato con attività illecite. Bitcoin è un asset digitale altamente volatile, il suo valore può variare notevolmente e in poco tempo, come abbiamo osservato in più occasioni soprattutto nel 2022. Nell’ultimo anno il Bitcoin ha perso circa il 70% della propria capitalizzazione di mercato, attualmente pari a $350 miliari rispetto ai $1.000 miliardi di una anno fa. Tornando al discorso della volatilità, per capirci, in un anno la regina delle criptovalute ha toccato il massimo storico l’11 novembre 2021 a $67.000 per poi scendere e raggiungere il minimo di periodo $15.631 nel 21 novembre 2022.

Fonte: Bloomberg

Ecco come acquistare Bitcoin

Innanzitutto trova una piattaforma di scambio di Bitcoin: Ci sono molte piattaforme diverse da qui si possono acquistare e vendere Bitcoin, come Coinbase, Binance e Kraken. Scegli quella che meglio si adatta alle tue esigenze e verifica che sia una piattaforma sicura.

Successivamente crea un account sulla piattaforma di scambio scelta e verifica la tua identità. Inserisci un metodo di pagamento, la maggior parte delle piattaforme accetta carte di credito o debito, bonifici bancari o addebiti diretti.

Così puoi procedere all’acquisto, una volta confermato il tuo account e impostato il tuo metodo di pagamento, sei pronto per acquistare Bitcoin. Scegli l’importo che vuoi acquistare/convertire e conferma l’acquisto.

Dopo aver acquistato i Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta, è consigliabile spostare i tuoi asset su un portafoglio digitale noto come digital wallet o e-wallet, questo ti permette di avere il pieno controllo dei tuoi bitcoin e di conservarli in sicurezza. Mentre se vuoi effettuare delle operazioni di trading intraday puoi anche tenerli sulla piattaforma che hai scelto.

È importante tenere presente che il prezzo del Bitcoin può variare notevolmente, quindi bisogna fare una valutazione accurata prima di effettuare qualsiasi operazione.

Inoltre, è consigliabile verificare le eventuali normative e le tasse in vigore nel proprio paese per l’acquisto di Bitcoin e asset digitali, in alcune zone ci possono essere delle restrizioni o dei limiti.

Ecco come vendere Bitcoin

Per vendere Bitcoin, i passi da seguire sono simili a quelli per l’acquisto. Scegli una piattaforma di scambio di Bitcoin che supporti anche la vendita di criptovalute. Procedi con la creazione di un account sulla piattaforma di scambio scelta e verifica la tua identità.

Definisci e collega il metodo di pagamento. La maggior parte delle piattaforme accetta carte di credito o debito, bonifici bancari o addebiti diretti come metodo di pagamento per la vendita di Bitcoin. Assicurati di collegare un metodo di pagamento valido al tuo account.

Prima di poter vendere i tuoi Bitcoin, devi trasferirli dal tuo portafoglio digitale alla piattaforma di scambio. Una volta che i tuoi Bitcoin sono stati trasferiti alla piattaforma di scambio, puoi inserire un ordine di vendita per specificare l’importo che vuoi vendere e a quale prezzo. Quando l’ordine viene eseguito, il denaro viene accreditato sul tuo conto del metodo di pagamento collegato.

Anche per la vendita di Bitcoin è importante considerare i movimenti dei prezzi, le tasse e normative locali. In generale è importante considerare sempre il rischio e considerare solo investire quanto si è disposti a perdere.