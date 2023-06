GameStop licenzia il ceo, titolo in picco (-20%)

In un comunicato stampa la meme stock, GameStop ha annunciato di aver licenziato il CEO, Matt Furlong dopo solo due anni di collaborazione. La società ha anche fatto sapere che Ryan Cohen, co-fondatore di Chewy, diventerà presidente esecutivo di GameStop. Mentre Mark Robinson diventa manager esecutivo. Il titolo crolla del 20% in apertura di Wall Street.

GameStop licenzia Matt Furlong, Cohen presidente esecutivo

La società comunica inoltre, che la nomina di Cohen alla posizione di presidente esecutivo è diventata effettiva immediatamente. In tale qualità avrà il compito di “allocare il capitale, valutare potenziali investimenti e acquisizioni e supervisionare i gestori delle partecipazioni della società”, secondo quanto annunciato alla SEC.

Nella comunicazione presso la SEC, GameStop ha anche annunciato la rimozione di Furlong dal consiglio di amministrazione. La sua partenza dal consiglio “non è il risultato di alcun disaccordo con la società su qualsiasi questione relativa alle operazioni, alle politiche o alle pratiche aziendali”, afferma il comunicato.

Trimestrale in calo

Nel primo trimestre dell’anno, GameStop ha registrato $1,2 miliardi di vendite nette e $50,5 milioni di perdite nette, secondo i numeri pubblicati qualche giorno fa. Le vendite nette dei primi tre mesi sono diminuite del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022, mentre la perdita netta è diminuita del 68% su base annuale. In seguito ai risultati trimestrali, il titolo ha chiuso in rialzo superando leggermente i 26 dollari per azione, segnando un rialzo del 38% da inizio anno.

Il titolo crolla in borsa in seguito all’annuncio

Nonostante l’ottima performance del titolo da inizio anno, come stavamo accennando in rialzo del 38%, oggi la meme stock perde più del 18% a Wall Street a 21 dollari per azione, dando un chiaro segnale che gli investitori non hanno gradito il licenziamento del ceo Matt Furlong, che aveva preso le redini della società nel 2021.