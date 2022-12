Il Chief Financial Officer della Florida ha dichiarato che il suo dipartimento ritirerà 2 miliardi di dollari di asset gestiti da BlackRock entro la fine dell’anno. Si tratta del più grande disinvestimento di questo tipo da parte di uno Stato che si oppone alle politiche ambientali, sociali e di corporate governance (ESG) del gestore di asset più grande al mondo. A rivelarlo è un approfondimento diffuso da Reuters.

La mossa non intacca il gestore

Sebbene la mossa non intacchi gli 8.000 miliardi di dollari di asset di BlackRock, l’azienda sottolinea come l’attacco di molti politici repubblicani, come quelli della Florida, agli investimenti ESG – che a loro avviso promuovono un’”agenda woke” – stia prendendo piede e anteponga l’ideologia politica agli interessi degli investitori.

I repubblicani assumeranno il controllo della Camera dei Rappresentanti a gennaio. Ciò consentirà loro di organizzare audizioni sull’ESG e di interrogare gli amministratori delegati di BlackRock e di altri importanti gestori patrimoniali sulle loro politiche ESG, nonché di fare pressione sulle autorità di regolamentazione affinché le controllino.

Le critiche anti-ESG

In una dichiarazione, il direttore finanziario della Florida Jimmy Patronis ha affermato che il Tesoro dello Stato, da lui supervisionato, rimuoverà BlackRock come gestore di circa 600 milioni di dollari di investimenti a breve termine e chiederà al suo custode di congelare 1,43 miliardi di dollari di titoli a lungo termine ora con BlackRock, con l’obiettivo di riassegnare il denaro ad altri gestori entro l’inizio del 2023.

Tra etica e rendimenti

Patronis ha accusato BlackRock di concentrarsi sull’ESG piuttosto che su rendimenti più elevati per gli investitori. Sebbene l’asset manager abbia incoraggiato le società in portafoglio ad adottare misure come la divulgazione di maggiori dati sulle emissioni di anidride carbonica o l’aggiunta di membri del consiglio di amministrazione più diversificati, ha affermato che i suoi sforzi sono volti a migliorare le prestazioni delle società e ha resistito alle richieste di misure come il disinvestimento dalle società petrolifere. I funzionari democratici statunitensi hanno sostenuto che BlackRock non insiste abbastanza sulle questioni ESG.

BlackRock, una voce di spicco nella comunità degli investitori sui temi del cambiamento climatico e della transizione energetica, si è trovata al centro di molti di questi sforzi, con la Louisiana che ha recentemente annunciato un piano di disinvestimento dai fondi BlackRock di quasi 800 milioni di dollari per “proteggere” i fondi del Tesoro dello Stato “dall’ESG” e il Missouri che ha ritirato 500 milioni di dollari di asset pensionistici da BlackRock a causa della “vaga agenda politica” della società.