Fed e tassi: Intermonte presenta il numero magico

Inflazione, tassi e Fed: Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte, commenta le parole che ieri il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell, ha proferito al Brookings Institution.

Parole che hanno scatenato subito il rally dei mercati, visto che Powell ha aperto alla possibilità di alzare i tassi in modo meno aggressivo, dopo le quattro maxi strette consecutive di 75 punti base, che hanno portato il costo del denaro degli States al record dal 2008, ovvero al range compreso tra il 3,75% e il 4%.

“Ha senso moderare il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse”, ha detto Powell, proferendo la frase magica che i mercati di tutto il mondo si aspettavano di sentire:

l’intensità delle strette monetarie della Federal Reserve, ha ammesso il timoniere della banca centrale americana, “potrebbe essere moderata già nella prossima riunione del Fomc (il braccio di politica monetaria della Federal Reserve)”, in calendario i prossimi 13 e 14 dicembre.

Powell ha così avallato le speculazioni dei mercati, che scommettevano e ora scommettono con più convinzione su una stretta monetaria inferiore, a dicembre, pari a 50 punti base. Non tutti hanno però notato la natura più dovish di Jerome Powell.

Qualcuno ha fatto notare, anzi, che l’impostazione della Fed è destinata a rimanere aggressiva.

Veniamo al commento di Antonio Cesarano:

“Come recitava una vecchia pubblicità, il discorso di Powell alla fine si è rivelato ’10 piani di morbidezza’, smentendo in parte le dichiarazioni più aggressive di tre autorevoli membri Fed del calibro di Bullard, Williams e Mester, che avevano enfatizzato soprattutto il fatto che i mercati non devono sottovalutare le intenzioni aggressive della Fed pur di sedare l’inflazione”.

Powell, ha spiegato il chief global strategist di Intermonte, di fatto ha confermato i tre punti già ben noti ossia:

rallenteremo il ritmo a dicembre.

Il picco sarà superiore a quello segnalato a dicembre

dopo il picco, terremo i tassi fermi per un certo periodo

Ma a sorprendere i mercati sono state soprattutto le parole aggiuntive che provo ad elencare in senso letterale:

“Non vogliamo arrecare enormi danni all’economia con il rialzo dei tassi”.

“Non vogliamo esagerare e per questa ragione rallentiamo il ritmo di rialzo dei tassi”

“In altri termini, un tenore del discorso che ha rassicurato i mercati su intenzioni non bellicose della Fed che inizia l’atterraggio verso l’approdo finale intorno al 5% l’1 febbraio (la prima riunione Fed del 2023) prima di una pausa sui tassi per un certo tempo. Lo stesso Powell ha richiamato il ‘numero magico del 5%’, preannunciando che il dato sull’inflazione monitorato dalla Fed (il PCE core) di ottobre (in pubblicazione proprio oggi) è atteso proprio al 5%”.

Questo dato, parametro preferito dalla Fed per orientare le sue decisioni di politica monetaria e dunque sui tassi, è stato pubblicato, e ha rinfocolato ulteriormente le speranze di un’inflazione che, negli Usa, abbia toccato il picco.

Tassi Fed: il numero magico

Cesarano a tal proposito, in attesa del report occupazionale Usa che sarà pubblicato oggi alle 14.30 ora italiana, ha anticipato che:

Probabilmente anche la dinamica salariale (in pubblicazione venerdì, oggi) si attesterà in un intorno del 5%.

Tanti indizi che effettivamente fanno una prova sempre più certa del fatto che la Fed si fermerà al 5% nel processo di rialzo dei tassi.

“Ironia della sorte, il 5% è un numero che è risuonato ieri anche nei dati sull’inflazione preliminare Euro: il dato generale è sceso dal 10,6% al 10% mentre il dato core (al netto di energia e alimentari) è rimasto inchiodato proprio al 5%. In sostanza, anche per la BCE si pone la possibilità di rallentamento del ritmo dei rialzi a dicembre (basandosi sul rallentamento dell’inflazione) a fronte della discussione sulla partenza del quantitative tightening (ossia di lascia scadere una parte dei titoli in portafoglio senza reinvestire) a causa della necessità di porre freno alla parte core dell’inflazione, che non accenna ancora a chinare la testa”.

“Il contesto di maggiore morbidezza ha trovato oggi anche la sponda cinese, con l’annuncio di misure che almen rendono più sopportabili le misure di contenimento del Covid: quarantene più brevi e soprattutto presso le proprie abitazioni e non piùnei luoghi angusti decisi dal governo”.

Un modo per cercare di contenere il contagio invernale, placando gli eccessi di malumore emersi con le proteste di piazza, in attesa di poter riaprire più diffusamente con il nuovo anno lunare da febbraio (l’anno del coniglio per chi ama l’oroscopo cinese).

Lo yuan in questa fase rappresenta il termometro più affidabile e rapido dell’attesa di riaperture con il nuovo anno invernale, con un marcato apprezzamento negli ultimi giorni verso il dollaro.

Intermonte: Powell apre a dicembre favorevole per azioni e bond

In sintesi, il chief global strategist di Intermonte Antonio Cesarano ha elencato le novità emerse dal discorso del numero uno della Fed , illustrando anche le condizioni in cui versano i mercati: