Ferrari: risultati e guidance nel radar degli analisti il 4 febbraio

Tra le prime società del Ftse Mib a diffondere i risultati del 2024 ci sarà Ferrari, che annuncerà i conti il 4 febbraio. I dati dell’ultimo trimestre non dovrebbero riservare grosse sorprese, ma l’attenzione è rivolta soprattutto alla guidance per il 2025, in attesa dell’appuntamento chiave con il Capital Markets Day di fine 2025.

Se vuoi aggiornamenti su Dati Bilancio Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Le stime sui conti di Ferrari

Per quanto riguarda il quarto trimestre, le previsioni degli analisti indicano ricavi per 1,64 miliardi (+7,8% a/a), un Ebitda di 620 milioni (+11,1%) e un Ebit di 431 milioni (+15,9%).

Nel full year, il consensus prevede un fatturato di 6,59 miliardi (+10,4%), un Ebitda di 2,55 miliardi (+11,7%) e un Ebit di 1,86 miliardi (+14,7%).

Ricordiamo che la guidance della società, rivista al rialzo ad agosto, stima entrate per oltre 6,55 miliardi, un Ebitda adjusted di almeno 2,5 miliardi e un Ebit adjusted maggiore o uguale a 1,82 miliardi (margine del 27,5%), con un free cash flow da attività industriali fino a 0,95 miliardi.

Il dividendo è atteso pari a 2,78 euro, in crescita di circa il 14% rispetto ai 2,44 euro del 2023.

Focus sul Capital Markets Day di fine anno

Come sottolineato dagli analisti di Bloomberg Intelligence, i numeri del quarto trimestre di Ferrari sono sostanzialmente acquisiti e, in un certo senso, lo sono anche quelli del 2025, al netto dell’impatto dell’eventuale imposizione di dazi da parte dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti sulle auto importate.

Il focus, quindi, è già proiettato al prossimo Capital Markets Day, previsto nel quarto trimestre del 2025. Nel corso dell’evento verranno definiti gli obiettivi di fatturato, Ebitda margin e flussi di cassa fino al 2029. Le aspettative sono per un forte incremento dell’Ebitda per auto, circa il 20% in più rispetto ai 185 mila euro attesi per il 2024.

Per Barclays, che segue il titolo con rating “overweight” e target price 485 euro, la guidance 2025 dovrebbe prevedere un Ebit margin in aumento almeno al 28,5% (rispetti al 27,5% del 2024). La banca d’affari britannica ritiene che quest’anno sarà caratterizzato da una bassa crescita dei volumi ma un solido price-mix. Da monitorare qualsiasi annuncio sul lancio di nuovi modelli, anche prima del CMD nella seconda metà dell’anno.

Il titolo Ferrari in borsa e i giudizi degli analisti

Il titolo ha chiuso il 2024 con un rialzo del 35% e ha aperto il 2025 con una performance sostanzialmente piatta nel mese di gennaio.

L’ultima trimestrale, a novembre, ha mandato il titolo in rosso, nonostante le indicazioni complessivamente positive. La qualità dell’equity story è stata ampiamente sottolineata dagli analisti ma il mercato, probabilmente, ritiene che la società sia adeguatamente prezzata ai multipli attuali e si aspetta un miglioramento significativo delle stime per alzare la valutazione.

Al momento, le raccomandazioni degli analisti sul titolo si ripartiscono tra 15 “buy”, 10 “hold” e 3 “sell”, con un target price medio di 444 euro e un upside potenziale dell’8% rispetto al prezzo attuale.