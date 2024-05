L’Ebitda si è attestato a 605 milioni di euro, in crescita del 12,7% su anno, con margine al 38,2% (salito dal 37,6%). La Casa di Maranello ha confermato la guidance 2024 ovvero ricavi netti superiori ai 6,4 miliardi di euro, Ebit nel range 1,70 – 1,77 miliardi con margine uguale o superiore al 27%, utile per azione diluito uguale o superiore a 7,50 euro, Ebitda pari a 2,45 miliardi con margine al 38% e free cash flow industriale superiore a 900 milioni di euro.

“Ferrari potrebbe aver avuto una partenza non del tutto scintillante quest’anno, sfiorando, ma non incontrando completamente le alte aspettative degli analisti. Per il primo trimestre del 2024, l’azienda ha riportato un EPS di 1,95 euro, leggermente al di sotto delle previsioni che lo collocavano a 2,02 euro, mentre il fatturato ha raggiunto 1,59 miliardi di euro, anch’esso inferiore alle attese di 1,66 miliardi di euro.” Scrive in una nota Gabriel Debach, market analyst eToro. “Nonostante queste mancanze, prosegue Debach, Ferrari ha comunque dimostrato una notevole resilienza. Il fatturato è cresciuto dell’11% su base annua, trascinato da un mix di prodotti e geografico migliorato e da un aumento significativo delle personalizzazioni.”

Consegne in crescita in tutte le zone geografiche

Le consegne del trimestre terminato 31 marzo hanno hanno registrato un rialzo in tutte le aree geografiche in cui opera Ferrari. La regione Emea ha registrato un aumento di 39 unità a 1.573 (+3%), le Americhe hanno registrato un incremento di 35 unità a 997 (+4%), mentre la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno registrato un calo del 20% a 317 unità. La crescita delle consegne nella regione Apac è rimasta invariata a 673 unità.

Guardando al futuro, Ferrari ha rinnovato le sue previsioni per il 2024, con aspettative di ulteriori miglioramenti nel mix di prodotti e nelle personalizzazioni. Il management ha rimarcato il suo impegno verso l’innovazione e la crescita sostenibile, puntando su investimenti significativi in iniziative lifestyle e in tecnologie avanzate, come dimostrato dall’inaugurazione dell’E-Cells Lab e dalla collaborazione con SK On per lo sviluppo di tecnologie per batterie.