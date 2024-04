Ferrari: conti in uscita il 7 maggio, previsti in crescita

La seconda settimana di maggio sarà molto intensa dal punto di vista delle trimestrali di Piazza Affari. Tra le società che diffonderanno i risultati c’è Ferrari, che alzerà il velo sui conti il 7 maggio. Ecco le previsioni degli analisti sui risultati, dopo la guidance prudente fornita dalla società in occasione della relazione finanziaria annuale del 2023.

Le stime sui conti del 1Q di Ferrari

Secondo le valutazioni degli analisti raccolte da Bloomberg, Ferrari si appresta ad archiviare i primi tre mesi dell’anno con ricavi per 1,57 miliardi di euro, in aumento di quasi il 10% su base annua.

Le stime sui ricavi per segmento di business indicano entrate per 1,38 miliardi da Automobili e parti di ricambio, per circa 23 milioni da Motori e 139 milioni da Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio.

Il numero di veicoli venduti è stimato a 3.616, in aumento dai 3.245 del quarto trimestre 2023.

L’Ebitda dovrebbe attestarsi a 604,5 milioni, in crescita di oltre il 12%, mentre l’Ebit è previsto a 437 milioni (+13%).

La previsione sull’utile netto è pari a 337 milioni, in aumento di circa il 13%. o 1,86 euro per azione (+15%).

Outlook prudente dai vertici di Ferrari

In una conference call a inizio aprile il management ha dichiarato che il consensus riportato in quel momento da Bloomberg (fatturato 1,59 miliardi, Ebitda 611 milioni ed Ebit 445 milioni) era più ottimista rispetto alle attese della società.

In tale occasione gli analisti di Equita hanno dichiarato che “a fronte di volumi flattish, il contributo positivo arriverà dal mix”, con una crescita delle Ferrari Daytona, il ramp-up dei modelli Purosangue e Roma Spider, un mix geografico favorevole e maggiori personalizzazioni.

Gli esperti della Sim ritengono che “la ripartizione tra quarter sia solo un dettaglio temporale senza alcuna implicazione sul raggiungimento della guidance FY24”, che prevede vendite in crescita di almeno il 7% a oltre €6,4 miliardi, un Ebitda adjusted sopra i €2,45 miliardi (+7%) e un utile netto di almeno 1,36 miliardi (+9%).

Sia Equita sia il consensus di Bloomberg (ricavi 6,54 mld, Ebitda 2,54 mld e utile netto 1,38 mld) sono posizionati al di sopra o nella parte alta delle previsioni. Equita segue il titolo con raccomandazione ‘hold’ e target price 300 euro.

Barclays declassa il titolo a ‘equalweight’

Barclays ha recentemente declassato Ferrari a ‘equalweight’ (da ‘overweight’), pur alzando il prezzo obiettivo da 375 a 400 euro.

Per la banca d’affari, è tempo di un “pit stop” per Ferrari dopo la corsa recente che ha permesso alle azioni del Cavallino di guadagnare quasi il 30% da inizio anno.

Per quanto riguarda il primo trimestre, Barclays prevede 3.562 auto consegnate, con ricavi per utente pari a 399.000 € e un fatturato di €1,623 miliardi, grazie sempre ad un forte mix di prodotti trainato da Daytona e Purosangue (con elevati ricavi da personalizzazioni). L’Ebit atteso è pari a 467 milioni, con un margine del 28,8% rispetto alla guidance di almeno il 27%.