Fed e tassi: e ora? Quella strana risposta di Powell

Tassi e inflazione in Usa: la Fed di Jerome Powell alza i tassi sui fed funds Usa per l’ottava volta da quando ha dato il via alle strette monetarie, nel marzo del 2022. Il costo del denaro Usa viene alzato di 25 punti base al nuovo range compreso tra il 4,5% e il 4,75%, record dall’ottobre del 2007. I mercati, si sa, guardano al futuro: Wall Street prima punta verso il basso dopo l’annuncio sui tassi, da cui è emersa l’intenzione della banca centrale americana di continuare a rimanere sull’attenti nei confronti dell’inflazione, procedendo con ulteriori rialzi. Il tempo che Jerome Powell prende la parola in conferenza stampa, fino a concludere il suo discorso e a rispondere alle domande, e la borsa Usa punta verso l’alto.

Cosa ha detto il timoniere della Federal Reserve Jerome Powell? E cosa emerge dal comunicato dello stesso Fomc, il braccio di politica monetaria della Fed, fotografia di cosa è cambiato di nuovo nella politica monetaria made in Usa?

Nel comunicato si legge che l’inflazione “in qualche modo è rallentata, ma rimane elevata”: fattore che è stato confermato poi dallo stesso banchiere centrale:

“I dati sull’inflazione arrivati nel corso degli ultimi tre mesi mostrano una riduzione nel ritmo di crescita mensile” dell’inflazione a cui si guarda con favore. Powell ha tuttavia rimarcato anche come il lavoro della banca centrale Usa non sia finito. Frasi in tal senso non sono mancate.

“Sebbene gli ultimi sviluppi siano incoraggianti, avremo bisogno in modo significativo di altre prove che ci permettano di credere che il trend al ribasso dell’inflazione sia sostenibile”.

La volonta e determinazione di Powell a portare avanti la battaglia contro l’inflazione è rimasta, dunque, intatta. Qualcosa è tuttavia cambiato ed è su questo qualcosa che trader e investitori hanno deciso di scommettere, permettendo a Wall Street di incassare (a parte il trend anemico del Dow Jones), solidi rialzi.

Con tutta la cautela possibile, Jerome Powell ha ammesso che “ora possiamo dire, credo per la prima volta, che il processo disinflazionistico sia iniziato”. Immediata la precisazione: il banchiere centrale ha detto infatti immediatamente che sarebbe “molto prematuro dichiarare vittoria” contro l’inflazione. E infatti, a dire le cose come stanno è il comunicato stesso del Fomc – il braccio di politica monetaria della Federal Reserve – in cui si legge che si intravede ancora la necessità di “ulteriori rialzi nel target range”. Detto questo, nel comunicato qualcosa è cambiato: i funzionari della Fed hanno scritto infatti che determineranno “l’entità” delle prossime strette monetarie, sulla base di fattori come gli effetti prodotti dagli stessi rialzi dei tassi, il tempo necessario affinché la politica monetaria produca le sue conseguenze e lo sviluppo delle condizioni finanziarie ed economiche. In precedenza, nel comunicato del Fomc si faceva riferimento al “ritmo” dei rialzi futuri dei tassi.

Tale variazione ha fatto ben sperare trader e investitori sulla possibilità che il Fomc, pur conservando i toni da falco, stia iniziando a valutare un percorso caratterizzato da strette monetarie della stessa portata di quella annunciata ieri, ovvero di 25 punti base, lasciandosi alle spalle quei maxi rialzi da 75 punti base che erano stati ripetutamente varati nel corso del 2022.

fa sperare che la Commissione intraveda la fine dei rialzi, o almeno preveda di continuare ad alzare i tassi in modo contenuto, come ha fatto ieri, con una stretta di 25 punti base. Un’altra frase che ha rinfocolato le scommesse su una Fed meno hawkish è stata lala seguente: “E’ possibile” che i tassi (terminali) rimangano al di sotto della soglia del 5%”. Powell ha risposto a una domanda che gli è stata posta da Steve Liesman della CNBC nel corso della conferenza stampa.

Dimenticatevi invece per ora la speranza che, in questo 2023, i tassi possano essere tagliati:

“Considerato il nostro outlook, non credo che taglieremo i tassi nel corso di quest’anno, se il nostro outlook si confermerà corretto”, ha detto il presidente della Fed, che ha risposto anche di “non essere preoccupato” del fatto che il mercato dei Treasuries stia prezzando un taglio dei tassi, andando ben oltre le aspettative della Banca centrale americana. Detto questo, “se assisteremo a un calo dell’inflazione molto più veloce (delle attese), è certo che ci saranno ripercussioni sulla nostra politica monetaria”.

I trader e gli investitori hanno sicuramente ascoltato con soddisfazione le frasi ‘dovish’ di Jerome Powell. Ma una in particolare ha permesso ai mercati di tornare a puntare verso l’alto, anche in modo alquanto deciso. Su questa frase si è soffermata un articolo di Bloomberg: articolo che ha messo in evidenza anche una sorta di ‘finta’ o chissà, forse di strategia, a cui Powell potrebbe aver deciso di ricorrere, per far rimanere aperte tutte le opzioni.

Per il secondo meeting consecutivo del Fomc, la prima domanda in assoluto che è stata rivolta al banchiere centrali è se

il rally dei mercati stia creando conzioni finanziarie più accomodanti che potrebbero ostacolare la lotta della Fed contro l’inflazione. Per l’ennesima volta, Powell non ha risposto in modo forte. “La nostra attenzione non è sui movimenti di breve termine, ma sui cambiamenti sostenibili”, ha risposto. Questa risposta è stata commentata a Bloomberg TV da Jeffrey Rosenberg, analista di BlackRock:

“C’è una vera discrepanza tra quanto (Powell) ha detto, quanto è emerso dal comunicato, forse tra quanto Powell avrebbe voluto dire e quello che i mercati hanno deciso di sentire. Ma quello che i mercati hanno sicuramente sentito è questo conflitto tra l’allentamento delle condizioni finanziarie, e l’interrogativo (che persiste) se questo fattore sia destinato ad avere un impatto sulla politica monetaria. Lui (Powell) lo ha negato”.

E il fatto che la Fed non si stia opponendo, almeno formalmente, al rally dell’azionario Usa – particolarmente importante dall’inizio dell’anno – fa pensare che, probabilmente, Powell & Co non ritengano né le fiammate di buy che stanno interessando l’azionario e l’obbligazionario siano così fuori luogo, né tanto meno un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi.