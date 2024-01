Europa, fiducia su azioni e titoli di Stato nel 2024: la view di Aviva

Overweight sull’Europa: è questo il suggerimento chiave dell’asset allocation relativa ad azioni e bond governativi per il 2024, secondo quanto previsto dagli esperti di Aviva Investors. Ad evidenziarlo è il report dal titolo “House View 2024 Outlook”, pubblicato di recente dal gestore britannico.

Lo scenario in Europa

In particolare, quest’anno nell’Eurozona e nel Regno Unito la crescita dovrebbe rimanere contenuta nel 2024, poiché se da un lato la politica fiscale costituisce un freno, dall’altro l’effetto di propagazione dell’aumento dei tassi di interesse sui mutui e sui prestiti alle imprese si presenta quale ulteriore elemento di pressione. Le economie dovrebbero continuare a evitare la recessione, poiché l’aumento dei redditi reali sostiene i consumi delle famiglie, attenuando l’impatto dei tassi di interesse reali positivi. Nelle maggiori economie, i bilanci del settore privato non sono particolarmente sotto pressione e quindi la possibilità di una recessione profonda, guidata dal deleveraging, rimane relativamente bassa.

Le occasioni nell’azionario

Per quanto riguarda l’asset allocation nel 2024, con l’inizio dell’allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali, i prossimi dodici mesi dovrebbero rivelarsi un contesto favorevole per i risk assets. Aviva Investors preferisce infatti sovrappesare le azioni (europee e americane soprattutto, come da grafico), pur rimanendo cosciente dei possibili scenari al ribasso della crescita della domanda nominale nel 2024. Si prevede che gli utili solidi, anche se non particolarmente significativi, saranno la chiave per la performance dei mercati azionari nel 2024. La principale è legata alla duration. Per la prima volta in tre anni, infatti, ritenendo concluso il ciclo di rialzi dei tassi di interesse, la società propende per un overweight.

Le obbligazioni da scegliere

Per quanto riguarda il fixed income, Aviva Investors sovrappesa i titoli di Stato del Regno Unito e dei Pesi europei, che presentano i maggiori rischi al ribasso, mentre mantiene una sottoponderazione sui titoli di Stato giapponesi in seguito alla normalizzazione della politica monetaria del Paese. In ultima istanza, la view degli analisti rimane neutrale sulle obbligazioni societarie, con un rapporto rischio/rendimento leggermente migliore nell’high-yield rispetto all’investment-grade, visti gli attuali livelli di spread.

Insomma, il quadro complessivo è alquanto positivo per l’Europa, che dovrebbe riuscire a mantenere una crescita lieve e potrebbe offrire opportunità d’investimento interessanti per il 2024.