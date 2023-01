Euronext Growth Milan: la radiografia al 31 dicembre 2022

Nonostante la crisi economico finanziaria che ha investito l’Italia nel 2022 e che adombra ancora l’orizzonte degli investitori, lo scorso anno il mercato Euronext Growth Milan (EGM), composto delle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, è cresciuto con 26 IPO e 899 milioni di euro di capitali raccolti. Questi numeri dell’Osservatorio PMI EGM elaborato da IT Top Consulting (boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione nonché IPO Partner di Borsa Italiana) dimostrano la resilienza e la forza del made in Italy e la solidità dei fondamentali del tessuto imprenditoriale italiano. Salgono così a quota 190 le società quotate su EGM al 31 dicembre 2022, da 174 registrate al 31 dicembre 2021, per una capitalizzazione totale di 10,6 miliardi di euro e circa 28 mila dipendenti.

L’Osservatorio non solo evidenzia che il mercato growth è in controtendenza rispetto al listino principale, ma sottolinea anche come il growth contribuisca alla crescita del principale con ulteriori 2 translisting, trasferendogli cioè la quotazione di due società.

Inoltre gli analisti di IR Top Consulting stimano una crescita del mercato EGM anche nel 2023, favorita dal bonus IPO dedicato alle PMI prorogato dal Governo Meloni nella legge finanziaria, con 500.000 euro per singola operazione di quotazione.

Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio PMI EGM, commenta così queste risultanze:

“Come emerge dalle analisi del nostro Osservatorio PMI EGM, il mercato Euronext Growth Milan ha continuato a crescere nel 2022 segnando 26 nuove IPO e chiudendo l’anno con un saldo positivo di +16 società che porta il numero complessivo delle quotate a 190 (+9% rispetto a 174 al 31 dicembre 2021). Un dato che conferma il trend che ha sempre caratterizzato EGM dalla sua nascita nel 2009 e che si pone in netta controtendenza con il listino principale Euronext Milan, il quale chiude il 2022 con 224 società quotate in calo rispetto alle 232 quotate al 31 dicembre 2021. Nel corso del 2022 il mercato principale ha visto 6 IPO (di cui 2 translisting provenienti da Euronext Growth Milan) e 14 delisting. Nonostante il contesto nazionale caratterizzato da un generalizzato calo delle performance azionarie, EGM ha confermato la sua resilienza portando nelle casse delle 26 IPO una raccolta di capitale in equity da investitori privati istituzionali pari a 899 milioni di euro. La dimensione del listino dedicato alle PMI si consolida registrando un giro d’affari complessivo 2021 pari a 7,0 miliardi di euro (in crescita del 33% rispetto a 5,3 miliardi di euro nel 2020) e un numero complessivo di dipendenti pari a 27,6 migliaia (+27% rispetto a 21,7 migliaia nel 2020), rappresentando un forte volano per l’occupazione e la crescita economica. Lo sviluppo del mercato dei capitali dedicato alle PMI rappresenta una sfida cruciale per il futuro dell’economia italiana e per la competitività delle nostre imprese e le prospettive per il 2023 restano positive, anche grazie alle agevolazioni fiscali sui costi di quotazione prorogate dal Governo Meloni nella Legge Finanziaria 2023 con uno stanziamento di 10 milioni di euro e un importo massimo del bonus pari a 500 mila euro per ogni PMI”.

L’identikit della società quotata su EGM nel 2022

Nel dettaglio, e al netto di Technoprobe, l’identikit della società quotata nel 2022 presenta i seguenti dati medi in IPO:

Flottante pari al 23,5%;

Capitalizzazione pari a 33,7 milioni di euro;

Raccolta media pari a 7,5 milioni di euro (per il 95% in aumento di capitale).

In particolare, sono approdate sul listino dedicato alla crescita delle PMI: Altea Green Power, Bellini Nautica, Bifire, Dotstay, Eligo, Energy, E-novia, Eprcomunicazione, ErreDue, Fae Technology, Farmacosmo, Franchetti, G.M. Leather, High Quality Food, Impianti, Imprendiroma, Laboratorio Farmaceutico Erfo, Magis, Pozzi Milano, Redelfi, Rocket Sharing Company, Saccheria Franceschetti, Siav, Solid World Group, Technoprobe, Yolo Group.

Il 2022 ha inoltre registrato: il passaggio da Euronext Growth Milan al Segmento STAR di Revo Insurance e Net Insurance; le OPA su Energica Motor Company, Siti B&T Group, Assiteca, Giorgio Fedon & Figli e Sourcesense; i delisting di Vetrya, Sirio e Costamp Group.

L’analisi della composizione settoriale evidenzia la prevalenza di 4 settori: Tecnologia con 7 IPO (27%), Industria (23%), Moda e Lusso e Servizi (entrambi 12%). La raccolta si concentra prevalentemente nei settori Tecnologia (83%), Industria (5%) ed Energia ed Energie Rinnovabili (4%).

Analizzando la composizione regionale delle IPO 2022 emerge che le nuove quotate provengono da 8 Regioni: prima la Lombardia con il 46% delle quotazioni, seguono Veneto (19%) e Lazio (12%). In termini di raccolta di capitali ai primi posti troviamo Lombardia (85%), Veneto (5%) e Liguria (3%).

La storia di EGM

Euronext Growth Milan si conferma il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto 270 società (compresi passaggi su EXM-STAR, OPA e delisting) e la raccolta in IPO è stata pari a 5,7 miliardi di euro. Il mercato ha registrato un notevole sviluppo a partire dal 2016, grazie all’effetto combinato dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) e del credito di imposta sui costi di IPO (CDI): +147% in termini di società quotate rispetto al 31 dicembre 2016, +265% in termini di capitalizzazione rispetto al 31 dicembre 2016.

EGM ha contribuito inoltre alla crescita del mercato regolamentato con 23 società che hanno perfezionato il translisting su EXM/STAR.

Sulla base dei bilanci 2021, le 190 società quotate al 31 dicembre 2022 generano un giro d’affari complessivo pari a 7 miliardi di euro, +33% rispetto al giro d’affari complessivo generato nel 2020 dalle stesse società (5,3 miliardi di euro). Le società hanno registrato in media una crescita dei ricavi pari a +54%. Il 79% del mercato è composto da aziende con ricavi inferiori a 50 milioni di euro. La società quotata su EGM presenta nel 2021 i seguenti dati medi: Ricavi 39,3 milioni di euro, EBITDA 6,7 milioni di euro, EBITDA MARGIN 17%, PFN (cassa) 3,8 milioni di euro. Sulla base dei bilanci 2021, le società quotate occupano complessivamente 27.603 dipendenti, +27% rispetto ai 21.731 dipendenti occupati dalle stesse società nel 2020. La crescita media è pari a +31%. I settori che occupano, in media, il maggior numero di risorse sono Industrial Services (538), Producer Manufacturing (365) ed Electronic Technology (234).

Il FTSE Italia Growth ha registrato nel 2022 una performance pari a -19%, sovraperformando il FTSE Italia STAR (-28%) e il FTSE Italia MID Cap (-21%). Il FTSE MIB ha chiuso il 2022 a -13% e il FTSE Italia Small Cap a -14%.