Da UniCredit un bis di obbligazioni in negoziazione diretta in euro e dollari

Due nuove obbligazioni UniCredit in negoziazione diretta sul mercato MOT ed EuroTLX di Borsa Italiana. Per la prima volta sono stati emessi due bond, uno in euro ed uno in dollari statunitensi, il primo giorno di negoziazione è previsto per oggi 22 maggio ed il prezzo verrà tenuto fisso al 100% del valore nominale fino a venerdì 31 maggio.

Per la prima volta, inoltre, il valore nominale di emissione è stato abbassato rispettivamente a 1.000 euro e 2.000 dollari.

Se vuoi aggiornamenti su Notizie Italia inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Doppia emissione con diversa esposizione monetaria

Nonostante il calo dei tassi riscontrato sui mercati negli ultimi mesi, gli investitori continuano a essere alla ricerca di soluzioni che possano garantire una protezione del capitale e un contestuale rendimento che possa fronteggiare l’inflazione.

Per questo motivo l’innovazione finanziaria in casa UniCredit non si arresta. Per la prima volta la banca porta infatti sul mercato italiano due obbligazioni contemporaneamente: una in dollari statunitensi e la seconda in euro, per dare agli investitori una maggior possibilità di scelta anche rispetto alla valuta di investimento.

Entrambe le obbligazioni sono direttamente negoziabili sul mercato MOT di Borsa Italiana e sul sistema multilaterale BondX (EuroTLX), disponibili quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarle direttamente dal proprio conto titoli indipendentemente dalla banca di appoggio.

Dal 22 al 31 maggio 2024 inoltre, in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT e Bond-X), le obbligazioni saranno offerte sul mercato MOT e Bond-X a un prezzo pari al prezzo di emissione (100% del valore nominale).

La nuova obbligazione in dollari

L’obbligazione in dollari statunitensi è a tasso fisso, ha una scadenza a 10 anni (22 maggio 2034) ed è caratterizzata dal pagamento di premi fissi, con cadenza annuale, corrispondenti al 5,35% annuo lordo.

La valuta di emissione e negoziazione è il dollaro statunitense e i pagamenti, sia degli interessi annuali che dell’importo nominale a scadenza avvengono in dollari statunitensi. Il valore nominale e l’incremento minimo è pari a 2.000 dollari.

Di seguito i dettagli del Tasso Fisso in dollari:

ISIN: IT0005596645

Data emissione: 22 maggio 2024

Scadenza: 22 maggio 2034

Valore nominale (ed incremento minimo): 2.000 dollari

Tasso: fisso annuale pari a 5,35% per anno

La nuova obbligazione in euro

La seconda obbligazione è a tasso fisso Step Down Cumulative Callable in euro, con una scadenza a 13 anni (22 maggio 2037): per i primi tre anni prevede un tasso pari al 7,20% annuo lordo e per i successivi dieci prevede un tasso del 3% annuo lordo.

Le obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente su facoltà dell’emittente a maggio di ogni anno da maggio 2025 a maggio 2036 e liquideranno gli interessi cumulati al momento del rimborso anticipato. Salvo rimborso anticipato entro il 3° anno, a maggio 2027 sarà corrisposto l’importo lordo di 216 euro per obbligazione e da quel momento l’obbligazione maturerà interessi al 3% annuo lordo sino alla prossima data di rimborso anticipato o alla scadenza. Il valore nominale e l’incremento minimo è pari a 1.000 euro.

Di seguito i dettagli del Cumulative Callable Step Down in euro:

ISIN: IT0005596637

Data emissione: 22 maggio 2024

Scadenza: 22 maggio 2037

Valore nominale (ed incremento minimo): 1.000 euro

Tasso: per i primi tre anni il tasso è pari al 7,20% per anno , che verrà pagato in maniera cumulata in caso di rimborso anticipato al primo, secondo o terzo anno. In caso di mancata callability alla fine del terzo anno, verrà pagata una cedola pari a 21,60% e l’Obbligazione continua la sua vita pagando per i successivi 10 anni un tasso cumulato pari al 3% annuo, che verrà pagato in maniera cumulato in caso di rimborso anticipato o direttamente a scadenza (30%).

La tabella riassuntiva dei due bond

Per maggiori informazioni visitare il sito https://www.investimenti.unicredit.it