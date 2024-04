eToro insieme a 21Shares per un nuovo approccio agli investimenti in criptovalute

eToro e 21Shares hanno stretto una partnership per lanciare un nuovo portafoglio denominato 21Shares-Flows, progettato per offrire agli investitori retail un approccio dinamico e guidato dai dati agli investimenti in criptovalute.

Il portafoglio 21Shares-Flows detiene cripto asset reali e sfrutta i dati dei flussi mensili negli ETP europei di criptovalute, segmentati per attività sottostanti come Bitcoin, Ethereum e varie altcoin, per fornire la nuova allocazione del portafoglio. Seguendo le preferenze degli investitori e le dinamiche di mercato, il portafoglio si allinea alle tendenze emergenti e al sentiment attuale. Ad esempio, se gli ETP Bitcoin registrano afflussi significativi, l’allocazione al Bitcoin all’interno del portafoglio viene aumentata di conseguenza, riflettendo il sentimento di mercato prevalente.

“Le nostre ultime ricerche mostrano che gli investitori retail di tutto il mondo sono più propensi ad aumentare la loro allocazione alle criptovalute rispetto a qualsiasi altra asset class1”, ha dichiarato Dani Brinker, Head of Investment Portfolios di eToro. “Questo portafoglio offre agli investitori un’opportunità unica di capitalizzare il potenziale di crescita dei cripto asset in modo strutturato e guidato dai dati. Non vediamo l’ora di dare accesso ai nostri utenti all’esperienza di un leader del settore come 21Shares”. “Siamo entusiasti di collaborare con eToro per introdurre il portafoglio 21Shares-Flows, che rappresenta un significativo progresso nell’investimento in cripto”, ha dichiarato Hany Rashwan, CEO di 21Shares. “Questa collaborazione sfrutta la nostra esperienza nel ramo degli ETP sulle criptovalute e l’innovazione degli Smart Portfolio di eToro per offrire agli investitori un approccio trasparente e guidato dai dati per navigare nel mercato delle criptovalute”.

Il portafoglio 21Shares-Flows comprende 25 cripto asset, tra cui Bitcoin, Ethereum e nuovi arrivi su eToro come Celestia. Viene ribilanciato mensilmente per garantire l’allineamento con le dinamiche di mercato. Il processo di ribilanciamento prevede il calcolo della somma dei flussi sugli ETP di 21Shares per ogni asset sottostante, che viene poi divisa per i flussi totali del mercato per definire i pesi aggiornati. L’allocazione iniziale completa è disponibile qui.

La gamma di portafogli intelligenti di eToro offre un’esposizione a vari temi di mercato. Riunendo diversi asset secondo una metodologia definita e utilizzando un approccio di investimento passivo, forniscono soluzioni di investimento a lungo termine che offrono un’esposizione diversificata. L’investimento iniziale parte da 500 dollari Usa e gli investitori possono accedere a strumenti e grafici per monitorare la performance del portafoglio, mentre il feed sociale di eToro li terrà aggiornati sugli sviluppi del settore. Non disponibile per gli utenti statunitensi.