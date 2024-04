VanEck abilita lo staking sul proprio Ethereum ETN

La società di gestione VanEck abilita ora lo staking per il proprio VanEck Ethereum ETN e crea così l’opportunità di ricevere i conseguenti premi di staking.

“Dopo il passaggio di Ethereum dal meccanismo di consenso proof-of-work (PoW) a quello proof-of-stake (PoS) per noi era chiaro che avremmo seguito gli sviluppi della seconda criptovaluta più importante”, afferma Martijn Roezemuller, Ceo di VanEck Europe. “Cambiando il meccanismo di consenso, Ethereum consuma molta meno potenza di calcolo ed elettricità. Lo staking può ora essere considerato un aspetto chiave per garantire e mantenere l’integrità di questa rete blockchain”.

Il proof-of-stake (PoS) è utilizzato dalle reti blockchain come Ethereum per verificare le transazioni. I cosiddetti validatori (partecipanti che detengono una quota della rete) sono selezionati per creare nuovi blocchi sulla blockchain e convalidare le transazioni. La probabilità che i validatori siano selezionati per questo si basa sulla quantità di criptovaluta che possiedono e che sono disposti a scommettere come garanzia.

VanEck utilizza le Ethereum Coins dall’ETN per lo staking

Lo staking delle criptovalute è un processo in cui gli asset crittografici (token) sono inseriti in una rete blockchain e bloccati per un certo periodo di tempo. I token bloccati sono utilizzati per verificare le transazioni nella rete Ethereum utilizzando il metodo PoS. In cambio, i validatori ricevono una quota della commissione di transazione e delle monete Ethereum appena estratte (“ricompense”), che possono generare un reddito aggiuntivo oltre ai potenziali guadagni di capitale.

Gli investitori nel VanEck Ethereum ETN non devono compiere alcuna operazione per beneficiare dello staking: VanEck assicura che i token Ethereum sottostanti all’ETN come garanzia sono utilizzati per lo staking e che le ricompense risultanti sono reinvestite quotidianamente nell’ETN o riassegnate allo staking. Le ricompense maturate si riflettono nella performance degli ETN.

Gli investitori non investono direttamente nelle monete Ethereum attraverso l’Ethereum ETN. Ciò consente loro di acquistare e vendere le proprie azioni ETN come di consueto, anche se le azioni Ethereum sottostanti l’ETN sono bloccate per lo staking. Il reddito derivante dallo staking può essere ridotto dalle commissioni addebitate dalla piattaforma di staking, dall’emittente o da altre parti coinvolte.

I principali rischi legati allo staking

Nonostante i potenziali vantaggi evidenziati in precedenza, esistono alcuni rischi legati allo staking delle criptovalute. Innanzitutto, è comune che gli utenti “vestano” o blocchino i propri asset di criptovalute per un determinato periodo di tempo in base ai termini di staking, il che significa che non possono ritirare o trasferire i propri asset durante questo lasso di tempo, anche se hanno bisogno di accedervi immediatamente. Di conseguenza, gli investitori non possono trarre vantaggio dai guadagni di prezzo se si verificano movimenti positivi dei prezzi durante il periodo di vesting.

Inoltre, in un breve periodo di tempo, un asset di criptovaluta può subire una forte volatilità di mercato, che potrebbe avere un effetto sulle ricompense derivanti dallo staking. Pertanto, un calo del prezzo di una moneta con cui si sta facendo staking può avere un effetto drastico sulle ricompense che si ricevono dallo staking, e i profitti ottenuti attraverso lo staking possono essere annullati se il valore della moneta scende drasticamente. I mercati ribassisti delle criptovalute, come quello attuale, possono essere considerati svantaggiosi perché si protraggono per un periodo di tempo così lungo. Il rischio di slashing nelle blockchain proof-of-stake (PoS) comporta sanzioni imposte ai validatori in caso di comportamento dannoso o errato. I validatori fanno staking di criptoasset per partecipare al consenso. Se violano le regole della rete, intenzionalmente o meno, possono perdere alcuni asset puntati. Gli scenari che innescano lo slashing includono la doppia firma di blocchi in conflitto, tempi di inattività prolungati, azioni bizantine, collusione e convalida di dati non validi. Le sanzioni variano in base ai protocolli e possono includere il sequestro di parte dei fondi puntati o la sospensione temporanea. Lo slashing scoraggia la disonestà e garantisce la sicurezza della rete allineando gli incentivi dei validatori all’integrità della blockchain. In alcuni casi, lo slashing può comportare la perdita totale dei fondi puntati, dei premi o di una loro combinazione. Infine, lo staking può comportare la perdita totale dei fondi a causa del rischio di smart contract, di exploit o bug nel protocollo o di hard fork. L’autodeposito delle criptovalute puntate non aggira questi rischi.

L’investimento in cripto-attività può generare un reddito passivo mettendole in stake per proteggere la Blockchain, che fornisce un reddito passivo ai suoi possessori. Tuttavia, un ritardo nella consegna può far sì che le ricompense erogate dalla rete impieghino un po’ di tempo per raggiungere gli investitori. Pertanto, i picchi di traffico su una rete blockchain comportano ritardi, una congestione delle transazioni e commissioni di transazione più elevate perché la domanda supera l’offerta e i validatori della rete possono scegliere quali transazioni elaborare. Di conseguenza, i pagamenti e i reinvestimenti possono essere ritardati. Per le persone che fanno affidamento sulle ricompense delle criptovalute come fonte di reddito o di guadagno passivo, i ritardi possono creare incertezza finanziaria. Se le ricompense vengono ritardate per un periodo prolungato, ciò può interrompere il flusso di cassa e influire sulla pianificazione finanziaria delle persone. Ciò è particolarmente importante per gli utenti che dipendono da rendimenti regolari per le spese di vita o per altri obblighi finanziari. L’imprevedibilità dei ritardi nei rendimenti può rendere difficile una gestione efficace delle proprie finanze.