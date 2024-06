Enel, prima per capitalizzazione a Piazza Affari. Moody’s migliora l’outlook, le ragioni

Titolo Enel sotto i fari a Piazza Affari dopo la decisione di Moody’s che migliora l’outlook a stabile. Il gruppo guidato da Flavio Cattaneo è tornato ad essere quello a maggiore capitalizzazione del Ftse Mib. Stando ai dati odierni, il titolo del big dell’energia in un solo mese ha visto la market cap salire in maniera repentina (dai 64,5 miliardi di euro di inizio maggio agli attuali 68,6 miliardi).

Intanto a Piazza Affari, in una giornata impostata al ribasso per l’indice Ftse Mib anche Enel non riesce a imboccare la strada dei rialzi: in questo momento l’azione indietreggia dello 0,3%.

Enel, Mooody’s migliora outlook a stabile

Enel nel radar di Moody’s. L’agenzia di rating americana ha migliorato l’outlook della big italiana dell’energia, portandolo da “negativo” a “stabile”, confermando il rating sul debito a lungo termine a “Baa1” e mantenendo a “P-2” il rating sul debito a breve termine.

Moody’s ha spiegato che il miglioramento dell’outlook a “stabile” e la conferma del rating riflettono principalmente la solida performance finanziaria del 2023 e del primo trimestre 2024 che, in linea con gli obiettivi del piano strategico, evidenzia l’atteso progressivo rafforzamento del profilo finanziario di Enel. Tale risultato riflette, inoltre, il positivo avanzamento del programma di dismissioni entro il 2024, nonché un miglioramento del profilo di rischio del business lungo l’arco di Piano.

Gli esperti di Moody’s si sono soffermati sulla trimestrale diffusa nel mese di maggio. “Enel ha registrato una solida performance finanziaria nel primo trimestre del 2024, evidenziata da un aumento del 12% dell’Ebida, rispecchiando la tendenza osservata nel 2023 – si legge nel report di Moody’s -. Negli ultimi 18 mesi, la solida performance è stata trainata da un aumento delle attività regolamentate aggregate base (RAB) e capacità rinnovabile aggiuntiva”.

L’attuale rating “Baa1” continua a riflettere l’ampia diversificazione geografica e di scala del Gruppo Enel, nonché il modello di business del gruppo che rimarrà prevalentemente caratterizzato da business regolamentati e fortemente integrati.

Capitalizzazione Ftse Mib: Enel torna a essere regina

Soprasso riuscito per Enel che torna ad essere regina del Ftse Min in termini di capitalizzazione. La società guidata da Cattaneo è tornata ad essere la società con la maggiore capitalizzazione di mercato all’interno dell’indice Ftse Mib, scalzando Ferrari (67,8 mld) e Intesa Sanpaolo che ha una market cap di 65,9 miliardi.

Enel ha messo il turbo e in un solo mese ha visto la market cap passare dai 64,5 miliardi di euro di inizio maggio agli 68,6 miliardi di oggi (il che implica un peso della società per il 9,5% circa sull’indice). Nel mese di giugno Enel (regina storica del Ftse Mib in termini di capitalizzazione) è tornata in vetta, sorpassando Ferrari e Stellantis.

Analisti posizionati sul buy

Gli analisti restano posizionati sul buy per Enel. In media il consensus raccolto da Bloomberg indica per Enel un prezzo obiettivo a 7,64 euro con potenziale upside di oltre il 13%. Sempre il consensus degli analisti su Bloomberg indica 22 analisti dire buy (l’81,5%) e 5 su hold (il 18,5%), mentre nessun analista è su sell.

Uno dei principali catalyst di breve periodo per il titolo sono i conti trimestrali del secondo trimestre, che verranno diffusi il prossimo 25 luglio.