Enel inaugura la gigafactory siciliana di pannelli solari, contributo di 200 milioni a livello di Ebitda (analisti)

Come riportato dai quotidiani, Enel ha inaugurato ieri i lavori per l’ampliamento della fabbrica di pannelli solari in Sicilia. Come previsto dal piano industriale l’ampliamento mira ad aumentare la produzione di pannelli da 200 MW all’anno a circa 3 GW annui, diventando la gigafactory più grande in Europa con un pannello di nuova generazione che avrà maggiore efficienza e competitività rispetto all’offerta Cinese.

La fabbrica è prevista a regime nel 2024-25 e rappresenta un investimento iniziale per Enel (€600mn di cui €188mn di contributi ottenuti dai contributi Europei e Pnrr) che prevede di replicare l’esperimento anche in US (anche questa notizia già emersa nelle scorse settimane). Per l’impianto è già anche prevista la cessione secondo il modello delle stewardship che dovrebbe veder entrare un fondo nel capitale (il Sole24Ore cita il fondo NextEnergy) con una quota del 50%. Secondo Equita, il contributo a regime dell’impianto potrebbe essere di €200mn a livello di Ebitda. Al momento in Borsa il titolo Enel segna -0,30% a 5,36 euro per azione.