Gentili Mosconi approda su Borsa Italiana con prezzo di collocamento di 3,75 euro

Debutta oggi sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana, Gentili Mosconi, gruppo attivo nel mercato della moda di lusso.

La società, con Ticker GM, ha avviato le negoziazioni al prezzo di collocamento di 3,75 euro ad azione, segnando come primo prezzo di mercato 3,8 euro ad azione. Il valore totale dell’operazione di quotazione è stata pari a 23 milioni di euro.

Inoltre, alla data di avvio delle negoziazioni la capitalizzazione della società era di circa 71 milioni di euro, comprensivi dell’aumento di capitale di 15 milioni di euro.

Ricordiamo che il 3 febbraio la società ha concluso con successo il collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione in Borsa.

In tal senso, l’offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un’ampia diversificazione geografica e tipologia di investitori.

In base alle richieste pervenute sono state allocate 6,1 milioni di azioni, di cui 4.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; 1.333.333 azioni ordinarie esistenti vendute da Francesco Gentili (CEO e presidente della società) e Patrizia Mosconi (complessivamente, gli azionisti venditori). Infine, 800.000 azioni (corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta in sottoscrizione) dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dagli azionisti venditori a favore del sole global coordinator.

Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale sociale dell’emittente senza tener conto dell’eventuale esercizio dell’Opzione di Over Allotment.

L’azienda offre servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi per player internazionali del lusso e dopo aver avviato lo scorso 20 gennaio l’iter per la quotazione in Borsa, lo scorso 3 febbraio 2023 è stata ammessa alle negoziazioni.

Il gruppo Gentili Mosconi vanta 35 anni di storia e si pone come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell’alta moda internazionale, coniugando capacità artigiane e tradizione con l’innovazione.

La società controlla l’intera catena del valore, affidando a partner esterni le fasi intermedie del processo produttivo, con circa il 70% delle esigenze di stampa gestite attraverso la stamperia interna Emme, acquisita nel 2015.

Questa caratteristica consente un’elevata flessibilità nel rispondere alle richieste dei clienti, oltre che un rapido time to market.

Infine, Gentili Mosconi prevede di chiudere il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 50 milioni, di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all’estero.