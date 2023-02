Tim: le implicazioni dell’offerta KKR secondo Equita

Dopo l’upgrade a BUY di settimana scorsa, Equita ha pubblicato una nota di aggiornamento in cui si fa il punto sulle implicazioni dell’offerta presentata da KKR e presentiamo la sentivitiy del titolo ai diversi scenari che potrebbero emergere (valorizzazione di NetCo, quota di NetCo ceduta da TIM).

Gli analisti della Sim milanese hanno affinato la valutazione a 0.41 PS sulla base di 18,6 miliardi di valutazione per NetCo, e 9,5 miliardi di euro di valutazione per Domestic Servco e 6 miliardi per TIM Brazil, a valori di mercato. Ieri la società ha inoltre confermato, su richiesta Consob, come sottolinea Equita, che l’offerta non vincolante ricevuta da kkr avrà validità 4 settimane, come già trapelato, se non diversamente concordato tra le parti. I giornali di oggi non aggiungono spunti rilevanti: CDP starebbe sondando Blackstone e Brookfield per unirsi all’offerta e avrebbe affiancato all’advisor CS BofA per una fairness opinion e come finanziatore. A Piazza Affari il titolo Tim segna +0,14% a 0,29 euro per azione.