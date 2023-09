Emergenti alla riscossa? Perchè per Goldman faranno meglio dell’Europa

Negli ultimi tempi, le prospettive di crescita dei mercati emergenti sono aumentate rispetto all’Europa. Lo si legge in un report di Goldman Sachs, secondo cui gli investitori sempre più preoccupati per i rischi di recessione del Vecchio Continente il prossimo anno (in particolare la Germania).

Mercati emergenti vs Paesi sviluppati

L’indice MSCI EM (Emerging Markets) è tornato nei pressi dei livelli di inizio anno, con una sottoperformance di circa 10 punti percentuali rispetto al MSCI World. Come si legge nel report di Goldman Sachs, la causa principale è stata la significativa sottoperformance dell’MSCI China rispetto allo S&P 500 (-23 punti percentuali).

La situazione però cambia escludendo rispettivamente il contributo di Cina da MSCI EM e degli Stati Uniti da MSCI World. Infatti, come spiega Goldman, c’è un’importante sfumatura sotto la superficie: L’MSCI EM ex-Cina (ovvero l’indice MSCI dei mercati emergenti senza il contributo della Cina) ha sovraperformato il DM ex-USA (cioè l’indice MSCI dei Paesi sviluppati senza gli Usa) quest’anno di 2 punti percentuali. Eliminando gli Stati Uniti e la Cina dall’equazione, il confronto tra EM (Emerging Markets) e DM (Developed Markets) quindi cambia.

Nel dettaglio, si legge nel report, il confronto “EM vs. DM” è in effetti in gran parte una discussione Cina contro USA, con diversi fattori legati a dollaro, materie prime e rendimenti reali Treasury 10 anni che svolgono un ruolo importante nella differenziazione delle performance.

Le prospettive di crescita

Secondo le valutazioni di Goldman Sachs, l’Europa (sia l’Eurozona che il Regno Unito) viene scambiata a valutazioni più basse, ma attualmente offre profili di crescita inferiori rispetto ai mercati emergenti (Cina esclusa). “Riteniamo che ulteriori revisioni al ribasso della crescita possano rafforzare i mercati emergenti rispetto a queste regioni dei mercati sviluppati” si legge nel report.

Le previsioni di consenso elaborate da Goldman Sachs sull’EPS (earnings per share, oppure utile per azione) indicano una significativa sovraperformance della crescita a lungo termine dei mercati emergenti, Cina esclusa (+8 punti percentuali rispetto all’MSCI Europe). I livelli relativi di EPS sono rimasti stabili, ma le previsioni di consenso sul PIL per il 2024 sono scese in media di 16 punti base nelle principali economie europee negli ultimi tre mesi; anche le previsioni sul PIL dei mercati emergenti sono diminuite, ma di una cifra più marginale di 5 punti base rispetto allo stesso periodo.

In breve, conclude Goldman, “vediamo un potenziale maggiore per i mercati emergenti (Cina esclusa) di sovraperformare l’Europa” anche perchè gli emergenti non sono essenzialmente “più esposti alla Cina” rispetto all’Europa.