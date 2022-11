Elon Musk avverte i dipendenti: ‘Twitter può fallire’. Yoel Roth lascia il social

Nel suo primo discorso ai dipendenti dall’acquisto della società da 44 miliardi di dollari, Elon Musk ha allertato che il fallimento della piattaforma social è una possibilità se Twitter non inizia a generare denaro. In due settimane, Musk ha licenziato metà del personale di Twitter, ha fatto fuori la maggior parte dei massimi dirigenti e ordinato ai restanti dipendenti di smettere di lavorare da casa. La scorsa settimana lo stesso Musk aveva affermato durante una conferenza con gli investitori che Twitter aveva le potenzialità per diventare l’azienda di maggior valore al mondo.

Un dirigente che fino a ieri era considerato come parte del nuovo gruppo di manager di Musk, Yoel Roth, se ne è andato, secondo quanto riporta Bloomberg. Roth era responsabile delle attività del social per combattere l’hate speech. Musk spesso aveva citato i tweet di Roth che spiegavano le politiche di moderazione per rassicurare le persone preoccupate per il futuro.

Anche Robin Wheeler si era dimessa ma Musk ha cercato di convincerla di rimanere. Per il momento Wheeler rimane nella società come confermato da lei stessa su Twitter.

I'm still here. — Robin Wheeler  (@robinw) November 11, 2022

Mentre l’acquisizione ha rimosso Twitter dal controllo dei mercati pubblici (8 novembre), Musk ha caricato l’azienda con quasi $ 13 miliardi di debito che ora è nelle mani di sette banche di Wall Street che non sono state in grado di scaricarlo sugli investitori.

La fiducia nella società si è erosa così rapidamente che, alcuni fondi si offrivano di acquistare i prestiti per un minimo di 60 centesimi di dollaro, un prezzo tipicamente riservato alle società ritenute in difficoltà finanziarie, secondo quanto riportato giovedì da Bloomberg News.

Niente benefit, smart working, ma lavoro duro per salvare Twitter

Nel suo primo discorso Musk avverte i dipendenti di Twitter che dovrebbero prepararsi per settimane lavorative di 80 ore. Ci saranno meno vantaggi in ufficio come il cibo gratuito. E ha posto fine del smart working, che consentiva ai dipendenti di lavorare da casa.

“Se non vuoi venire, dimissioni accettate”, avverte Musk, secondo una fonte di Bloomberg. Quando gli è stato chiesto della prospettiva di logoramento, Musk ha risposto: “Abbiamo tutti bisogno di essere più hardcore”.

Discutendo delle finanze e del futuro di Twitter, Musk ha affermato che la società deve muoversi con urgenza per realizzare il nuovo prodotto l’abbonamento, Twitter Blue, da $8. Ci dovrà essere qualcosa per cui gli utenti vorranno pagare, dato il ritiro degli inserzionisti preoccupati per i contenuti dannosi.

Come successo già in passato con Tesla e altre società del miliardiario, Musk sta cercando di trasmettere l’idea che se le persone non lavorano sodo, Twitter sarà lasciato in una posizione molto difficile, affermano fonti anonime di Bloomberg News.

Moody’s riduce il rating creditizio di Twitter

Il debito che Twitter ha assunto per finanziare l’acquisizione di Musk lascia la società con costi per gli interessi che, secondo alcune stime, saliranno a $ 1,2 miliardi all’anno. Gran parte degli inserzionisti come, Audi, General Mills, Pfizer e tanti altri hanno sospeso temporaneamente le pubblicità sulla piattaforma. Le banche che hanno finanziato Musk stanno sondando silenziosamente gli hedge fund e altri gestori patrimoniali per il loro interesse ad acquistare una parte del debito di Twitter.

Le discussioni finora si sono incentrate sulla parte del finanziamento con prestito a leva da 6,5 ​​miliardi di dollari, secondo fonti di Bloomberg. Le banche sembravano riluttanti a vendere a qualsiasi prezzo inferiore di 70 centesimi di dollaro. Anche a quel livello, le perdite potrebbero raggiungere i miliardi di dollari, secondo i calcoli di Bloomberg.

L’agenzia di rating, Moody’s, nel frattempo, ha recentemente ridotto il rating creditizio di Twitter a “junk” ovvero spazzatura. “Il rischio di governance di Twitter è altamente negativo, riflettendo le aspettative di Moody’s per politiche finanziarie aggressive e proprietà concentrata da parte di Elon Musk”, ha affermato la società di rating.