EV stock, Nio e Rivian in rally a Wall Street in scia delle trimestrali

I titoli EV ovvero produttori di veicoli elettrici Nio e Rivian tra i migliori a Wall Street nel corso della seduta odierna. Nio sale del 12% a 10,38 dollari per azione. Mentre Rivian segna un rialzo del 15% a 32,46 dollari per azione, ma rimane in calo del 70% da inizio anno. La splendida performance di entrambi i titoli è dovuta ai risultati trimestrali superiori alle attese di Wall Street.

Nio ha pubblicato risultati contrastanti sugli utili del terzo trimestre. Il produttore cinese di veicoli elettrici di lusso ha fornito una guidance prudente sulla scia dei recenti tagli alla produzione legati al Covid.

“Guardando al 2023, gli investitori sono iper preoccupati per le 2C: concorrenza e Covid”, ha affermato Edison Yu, Analista di Deutsche Bank in una nota.

Settimana scorsa, la Cina ha respinto le notizie secondo cui avrebbe allentato la politica ultra rigorosa “zero Covid“, che ha danneggiato sia le catene di produzione che il sentimento dei consumatori. Mercoledì, il centro manifatturiero meridionale di Guangzhou ha ordinato a cinque milioni dei suoi 13 milioni di cittadini di rimanere a casa per tutta la settimana in mezzo a un’ondata di casi di coronavirus.

Il produttore di camion elettrici, Rivian ha pubblicato numeri del terzo trimestre in chiaroscuro, dopo una giornata brutale per il mercato azionario e per i produttori di veicoli elettrici. Da un lato, Rivian ha riportato una perdita rettificata inferiore al previsto di $ 1,4 miliardi, inferiore alla perdita di $ 1,7 miliardi prevista dagli analisti intervistati da Refinitiv. E ha affermato che le prenotazioni nette sono aumentate a 114.000 da 98.000 nel suo rapporto del secondo trimestre.

Rivian, i numeri del terzo trimestre

Il produttore di veicoli elettrici Rivian ha registrato dei ricavi in crescita del 47% rispetto al secondo trimestre a $ 536 milioni, ma sotto le attese degli analisti di $ 552 milioni.

L’incremento nelle prenotazioni è stato notevole dopo che il produttore di auto elettriche Lucid ha riferito martedì che il numero di prenotazioni per i veicoli elettrici era sceso a 34.000 da 37.000 rispetto al report del trimestre precedente. Rivian ha anche confermato l’obiettivo di aumentare la produzione per costruire 25.000 veicoli quest’anno, un obiettivo decisamente rialzista.

Nei primi tre trimestri di quest’anno Rivian ha costruito poco più di 14.000 veicoli, quindi raggiungere l’obiettivo di 25.000 produzione per l’anno significherebbe un aumento della produzione del 45% negli ultimi tre mesi dell’anno rispetto ai 7.400 costruiti nel solo trimestre completato.

Mentre afferma di raggiungere l’obiettivo di 25.000 unità per il 2022, Rivian ha posticipato la data prevista per la disponibilità del suo modello più piccolo, R2 al 2026. Ricordiamo che il produttore di veicoli elettrici aveva previsto il lancio nel 2025 per il modello R2.

Nio, i numeri del terzo trimestre

La startup cinese ha perso 30 centesimi per ADR (American Depositary Receipt). Mentre i ricavi sono cresciuti del 33% a 1,83 miliardi di dollari. Gli analisti di FactSet si aspettavano perdita netta per azione ADR a 14 centesimi rispetto ad una perdita di 6 centesimi di un anno fa. I ricavi erano previsti a $ 1,799 miliardi.

Nel quarto trimestre Nio prevede ricavi pari a 2,442 miliardi di dollari e 2,703 miliardi di dollari, in crescita del 75%-94% rispetto all’anno precedente. E dunque leggermente al di sotto del consenso. Inoltre, la società prevede di consegnare 43.000/48.000 veicoli nel quarto trimestre, in aumento del 72%-92% rispetto all’anno precedente. Le consegne di ottobre sono state 10.059 veicoli, suggerendo 32,941-37,941 veicoli tra novembre e dicembre. Anche qui le interruzioni alla produzione legate alle politiche Covid in Cina hanno rallentato notevolmente la produzione. Ciononostante gli obiettivi di fine anno in termini di consegne rimangono ambiziosi.