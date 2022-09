Elon Musk si lancia in una nuova attività, rumor su impianto raffinazione litio fa volare Tesla a +43% dai minimi di maggio

Il patron di Tesla, Elon Musk ha nuovi piani per ridurre i costi delle batterie agli ioni di litio che utilizzano i produttori di macchine elettriche. Il settore automobilistico globale sta cercando di assicurarsi materie prime necessarie per espandere la capacità della batteria dei veicoli elettrici.

Tesla, guidata da Elon Musk ha i propri piani per la catena di fornitura di batterie per veicoli elettrici. Il produttore di auto elettriche sta entrando in una nuova parte della catena di approvvigionamento delle batterie che è una licenza per stampare denaro, secondo il CEO Elon Musk.

Il potenziale nuovo business di Tesla è la raffinazione del litio. La società automobilistica propone una nuova struttura in Texas per la produzione di idrossido di litio, un componente chiave nelle batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni, questo é quanto riportato da Bloomberg, secondo una domanda di autorizzazione recentemente resa disponibile.

L’impianto di raffinazione è “il primo del suo genere in Nord America“, si legge nell’applicazione. La maggior parte del minerale di litio proviene dall’Australia e dal Sud America e finisce per essere raffinato in Cina.

Boom dei prezzi del litio si riflette su business EV

I prezzi del litio raffinato sono passati da un minimo di meno di $ 6.000 per tonnellata a più di $ 71.000 per tonnellata negli ultimi anni. L’aumento dei prezzi del litio ha aggiunto circa $ 2.000 al prezzo di un veicolo elettrico medio in quell’arco temporale . La scarsa capacità di raffinazione e di capacità di raffinazione locale è il motivo per cui Tesla sta considerando la mossa.

La richiesta di approvazione afferma che la costruzione potrebbe iniziare nel 2022 con l‘inizio della produzione nel 2024.

“Il litio è in realtà molto comune, praticamente ovunque, ma devi raffinare il litio trasformandolo in carbonato di litio e idrossido di litio per batterie, che deve essere di purezza estremamente elevata”, ha spiegato Musk durante la teleconferenza sugli utili del secondo trimestre della società. “In questo momento ci sono margini software nell’elaborazione del litio. Quindi vorrei davvero incoraggiare, ancora una volta, gli imprenditori ad entrare nel business della raffinazione del litio. Non puoi perdere. È una licenza per stampare denaro”.

Tesla batte sul tempo i competitor

Anche le case automobilistiche tradizionali vogliono produrre molti più veicoli elettrici. Sia Ford Motor che General Motors, puntano di vendere circa 2 milioni di veicoli elettrici all’anno ciascuno entro il 2025 o 2026. Entrambe le società stanno investendo miliardi di dollari nella capacità della batteria domestica.

GM ha anche collaborato con POSCO Chemical per costruire quello che equivale a un impianto di componenti per batterie negli Stati Uniti. L’intera industria automobilistica si sta integrando verticalmente nella fornitura di batterie.

Tesla sembra essere la prima ad entrare nella raffinazione del litio. Probabilmente non sarà l’ultimo

La nuova avventura imprenditoriale di Elon Musk sembra piacere agli investitori, il titolo Tesla prosegue in rialzo del 2,7% a 297 dollari per azione, ossia +43% dai minimi annui a 206,86 dollari per azione di 24 maggio. Nell’ultima settimana il saldo di Tesla è di +10% circa.