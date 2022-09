Morgan Stanley, il bazooka fiscale di Liz Truss non sarà gratuito. Occhio a implicazioni su crescita, inflazione e mosse tassi BoE

Giovedì la neoeletta premier britannica, Liz Truss, in una mossa storica ha annunciato un tetto alle bollette energetiche per le famiglie. Attualmente in Gran Bretagna la bolletta domestica media dell’elettricità annua è di £ 1.900, dunque 1,7 volte in più rispetto al 2019. Dopo le misure annunciate ieri il conto si blocca a massimi £ 2.500 e lo sconto di £ 400 lasciano il costo dell’energia domestica previsto a £ 2.100 all’anno in ottobre.

Secondo l’ultimo report degli economisti di Morgan Stanley l’inflazione primaria in UK sarà più bassa e la recessione molto più mite, ma l’inflazione core sarà più elevata fino al 2023. Inoltre, la banca d’investimenti alza le previsioni sul tasso terminale della Bank of England al 3,5% e prevede l’inizio del ciclo dei tagli solo nel 2024.

Morgan Stanley, il bazooka fiscale di Truss allungherà il ciclo dei rialzi della BoE

Dunque la bolletta domestica media annua è attualmente di £ 1.900, ovvero 1,7 volte in più rispetto al 2019. Lo sconto di £ 400 permette di attutire il costo dell’energia domestica previsto fino a un massimo di £ 2.100 all’anno a ottobre. La banca d’investimento ricorda inoltre che l’ONS (Office for National Statistics) afferma che non prenderanno in considerazione lo sconto di £ 400 durante il calcolo inflazione, il che significa che continueranno a modellare un aumento dei costi di elettricità e gas del 27% nel mese di ottobre.

Secondo i calcoli di Morgan Stanley le fatture sono quindi destinate a salire a £ 2.500 a gennaio, quando lo sconto presumibilmente scade e rimane congelato in seguito. Le aziende vedranno costi limitati per 6 mesi, con poca chiarezza su ciò che accadrà in seguito.

“Il bazooka fiscale non sarà gratuito,” si legge nel report di Morgan Stanley. A parte la sterlina potenzialmente più debole data la questione del doppio deficit, una sterlina più mite significa potere di determinazione dei prezzi delle imprese più solido e maggiore inflazione core.

“Per la BoE, pensiamo, tutto questo significhi mosse a breve termine un po’ meno aggressive, ma un ciclo di inasprimento più prolungato (vale a dire più aumenti di 25 pb). In effetti, ora la banca prevede il tasso terminale al 3,5% entro la metà del 2023 (movimenti di 25 punti base a dicembre-2022, febbraio-2023 e marzo-2023) dopo due rialzi di 50 punti base il 22 settembre e il 22 novembre. Nessun taglio dei tassi nel 2023, e dunque si tratta di un aumento superiore di 75pb del tasso bancario di fine 2023 rispetto al nostro precedente scenario base.” Si legge nel report di Morgan Stanley.

Morgan Stanley, con il congelamento bollette, recessione più mite nel 2023

La nostra analisi preliminare del congelamento delle bollette la banca prevede una crescita nel 2023 a -0,4% su anno (contro un calo di circa l’1,5% se non fosse stato annunciato il supporto fiscale), con inflazione nominale all’8,9% a 2022 e al 6,6% nel 2023, rispetto al 9,5% nel 2022 e 8,9% nel 2023 senza congelamento. Mentre l’inflazione core “è impostato su una media del 5% l’anno prossimo, rispetto al 4,5% senza congelamento”, scrive Morgan Stanley. I rischi per l’inflazione core sono inclinati al rialzo.