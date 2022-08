Elon Musk non demonizza petrolio e gas: sono necessari nel percorso verso futuro energetico sostenibile

Il mondo ha bisogno di più petrolio e gas per far fronte alla carenza di energia e mentre si spinge verso la transizione verso le rinnovabili.

Così Elon Musk durante una conferenza sull’energia in Norvegia. “In questo momento abbiamo bisogno di più petrolio e gas, non di meno”, ha detto Musk aggiungendo di non essere uno che “demonizza” i combustibili fossili. Allo stesso tempo, continua il patron di Tesla, “dobbiamo avere un percorso chiaro verso un futuro energetico sostenibile”.

Musk ha fatto i suoi commenti mentre l’Europa è alle prese con la peggiore crisi energetica degli ultimi decenni con la Russia che sta riducendo le forniture di gas naturale e le interruzioni delle centrali nucleari in Francia che hanno ulteriormente ridotto le forniture.

I politici europei hanno già stanziato circa 280 miliardi di euro (278 miliardi di dollari) per alleviare il record dell’aumento dei prezzi per le imprese e i consumatori. L’Unione Europea convocherà una riunione d’emergenza dei ministri dell’energia per discutere di soluzioni alternative.

Musk ha detto che l’eolico oceanico ha un “enorme potenziale non sfruttato” e ha aggiunto di essere un sostenitore del nucleare. “Se si dispone di una centrale nucleare ben progettata, non si dovrebbe spegnerla soprattutto in questo momento”, ha detto il numero di Tesla che produce prodotti come auto elettriche, tetti solari e batterie che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di carbonio.