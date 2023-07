Elon Musk, annuncia la rivoluzione di Twitter in X. Ecco il nuovo logo

Nelle scorse ore Elon Musk ha annunciato un cambiamento radicale per Twitter, il social da lui comprato a fine ottobre per 44 miliardi di dollari, che ben presto dirà addio ufficialmente al suo iconico logo: l’uccello blu. Questa mossa rispecchia l’obiettivo del miliardario di trasformare il social in una “super app” polivalente che potrebbe essere utilizzata per diversi scopi.

Twitter diventa X

“Presto diremo addio al marchio di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini”. Queste sono state le parole dell’annuncio proprio su Twitter di Musk, il quale ha cambiato anche la sua immagine del profilo sostituendola con quella che sembra essere la beta del prossimo logo di Twitter, ormai X. Ma non solo, Musk ha sostituito il link su Twitter nella sua bio con X.com, un ulteriore segnale che ormai la decisione è presa dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi.

Al momento, il logo di Twitter è ancora l’uccello chiamato Larry, nome che il co-fondatore di Twitter Biz Stone rivelò nel 2011 essere un tributo alla star del basket dei Boston Celtics Larry Bird.

Tuttavia, non è la prima volta che sentiamo parlare di X, infatti, solo qualche mese fa il patron di Tesla e SpaceX aveva cambiato la ragione sociale di Twitter in X Corp, dichiarando i suoi piani di voler progettare e creare una “super app“, concepita come “un marchio globale per idee, beni, servizi e opportunità” basato su intelligenza artificiale, ha dichiarato sabato Linda Yaccarino, nominata di recente amministratore delegato di Twitter.

Secondo i piani di El0n, i nuovi servizi di Twitter (X) includerà pagamenti e operazioni bancarie insieme ad audio, video e messaggistica, sulla scia di WeChat in Cina, ma la decisione non piace proprio a tutti…

L’annuncio di Musk ha colto di sorpresa sia i dipendenti di Twitter che gli utenti stessi, innescando anche una raffica di commenti anche da esperti di branding. “Non vedo l’ora che Elon mi spieghi come distruggere un marchio universalmente riconoscibile sia una decisione aziendale intelligente“, ha twittato l’imprenditore di marketing Ben Parr, presidente di Octane AI.

Ma non è l’unico, secondo l’ex capo del prodotto di Twitter Esther Crawford, secondo la quale Elon con questa mossa rischia di “distruggere il proprio prodotto o marchio”, con il risultato di avere una massiccia perdita di valore per gli azionisti“.

I precedenti

Teniamo presente che questa non è neanche la prima volta che Musk “minaccia” di cambiare logo a Twitter. Ricordiamo che lo scorso aprile il classico Bird era stato sostituito per qualche giorno con il cane Shiba Inu, l’iconico simbolo di Dogecoin, criptovaluta amata e più volte citata dallo stesso Elon Musk.

In ogni caso staremo a vedere come si evolverà la situazione e se nei prossimi giorni o settimane verrà cambiato effettivamente il logo di Twitter in X. Al momento il logo rimane l’uccellino e secondo un tweet di ieri di Musk l’annuncio ufficiale potrebbe già essere oggi.