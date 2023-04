Si è svolta il 4 aprile la X Edizione dell’EGM Investor Day, il roadshow dedicato all’incontro tra le società quotate su Euronext Growth Milan e gli investitori istituzionali, organizzato da IR Top Consulting – boutique finanziaria specializzata sui Capital Markets e nell’Advisory per la quotazione, nonché IPO Partner di Borsa Italiana. Un appuntamento a cui abbiamo partecipato, intervistando i protagonisti di giornata. Vediamo tutto nell’analisi.

L’intervento dell’AD Lambiase

In apertura l’intervento istituzionale di Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting, che ha evidenziato il trend storico del mercato EGM dal 2009 ad oggi e un focus incentrato sulle performance delle 13 Società partecipanti.

Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting: “La X Edizione dell’EGM Investor Day rappresenta un importante traguardo, che ci vede costantemente impegnati al fianco delle PMI nello sviluppo del mercato dei capitali. L’evento si conferma l’occasione per le società ad elevato potenziale di crescita di avviare un confronto con gli investitori e la comunità media di riferimento, consentendo il confronto su tematiche di finanza strategica e ESG, oltre ad approfondire strategie e outlook. Il mercato EGM, che nel biennio 2021-2022 ha anche registrato 168 acquisizioni realizzate da 84 società, rappresenta ancora una volta il principale canale di raccolta di capitali per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto 277 Società (compresi passaggi su MTA, OPA e delisting) con una raccolta in IPO pari a oltre 5,7 miliardi di euro. In particolare, il parterre complessivo delle società partecipanti all’EGM Investor Day ha segnato nel corso del 2022 una crescita media dei ricavi del 55% e un EBITDA margin medio del 22,8%. Auspichiamo che il numero di aziende sul listino azionario continui a crescere anche nel 2023 anche grazie al credito di imposta sui costi di IPO”.

I partecipanti all’evento

All’evento, svolto presso il Grand Hotel de Milan, hanno partecipato oltre 50 investitori tra Banche, Family Office, Private Banker, Fondi di Investimento e Asset Manager. Nel corso della conference, le Società hanno avuto la possibilità di illustrare alla comunità finanziaria, media ed investitori, i risultati raggiunti nell’esercizio 2022, i progetti di sviluppo e le future strategie di crescita. Sono stati organizzati one-to-one meeting con investitori retail e istituzionali per approfondire i temi della resilienza e dei nuovi modelli di business, in un contesto particolarmente complesso e delle attività sostenibili sempre più al centro delle scelte di investimento e delle strategie delle aziende EGM.

Sono intervenuti Andrea de Micheli – Presidente e CEO di CASTA DIVA GROUP; Nazzareno Gorni, CEO di GROWENS; Simone Ranucci Brandimarte – Presidente di DIGITOUCH; Guglielmo Marchetti – Presidente di NOTORIOUS PICTURES; Alessio Bellin – CEO di GIBUS; Felice Saladini – CEO di MEGLIOQUESTO; Massimo Pintabona – CEO di NVP; Maurizio Bertocco – Presidente e CEO di ILPRA; Marco Malagutti – CEO di GM LEATHER; Giuseppe Catella – CFO di ELIGO; Fabio de Concilio – Presidente e CEO di FARMACOSMO; Davide Sommariva – Presidente di REDELFI; Luigi Maisto – Presidente e CEO di ROCKET SHARING COMPANY.

Le 13 Società partecipanti, quotate sul mercato Euronext Growth Milan (ex AIM) di Borsa Italiana, raggiungono una capitalizzazione complessiva di 482 milioni di euro, ricavi medi FY 2022 pari a 43,1 milioni di euro, EBITDA medio di 5,7 milioni di euro e un EBITDA margin medio del 22,8%. Si evidenzia altresì una crescita media dei ricavi del 58% e una PFN media di 6,5 milioni di euro.

Le interviste ai protagonisti

Media partner dell’evento siamo stati noi di FinanzaOnline, che abbiamo intervistato tutti i protagonisti di giornata. Guarda qui le interviste

L’overview sul mercato EGM

Secondo le analisi dell’Osservatorio PMI EGM, a cura dell’Ufficio Studi di IR Top Consulting, al 30 marzo 2023 il mercato Euronext Growth Milan si compone di 196 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a circa 11,2 miliardi di euro.

Euronext Growth Milan si è rivelato negli anni un mercato più dinamico rispetto al principale e uno dei principali hub finanziari europei per numero di operazioni: dall’inizio dell’anno ad oggi sono approdate su EGM 7 Società per una raccolta complessiva di 58 milioni di euro. Sebbene il 2021 sia stato l’anno che ha evidenziato il controvalore medio giornaliero più elevato, 199 mila euro (per effetto anche del numero record di IPO pari a 44), il 2022 e l’1Q 2023 mantengono un livello medio di scambi per singola emittente superiore a 70 mila euro, risentendo in particolare degli effetti derivanti dallo scenario macroeconomico avverso.

L’Euronext Growth Milan si conferma il mercato della crescita su 4 dimensioni: (i) organica, alla luce sia dell’aumento del numero di dipendenti (28.000 mila occupati nel 2021, +27% vs 2020) sia dell’elevato giro d’affari che nel 2021 si è attestato a 7 miliardi di euro (+33% vs 2020); (ii) operazioni di M&A pari a 168 acquisizioni nel biennio 2021-2022 realizzate da 84 società EGM e con un investimento complessivo di 1,15 miliardi di euro (6,9 milioni di euro il dato medio); (iii) translisting per un totale di 23 operazioni dal 2013 ad oggi e 8,5 miliardi di euro la capitalizzazione attuale (+120% in media dal passaggio); (iv) OPA, le cui 21 offerte dal 2016 ad oggi hanno determinato un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, con una crescita dell’82% di performance media da IPO.