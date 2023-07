È uscito il Certificate Journal n.801

Quello che si è appena chiuso è stato un semestre ampiamente positivo per i mercati azionari. Tuttavia, al giro di boa le tensioni commerciali con la Cina sul tema dei semiconduttori, le dichiarazioni della Fed, con la banca centrale americana che prevede altri due rialzi prima della fine del 2023, e i dati del lavoro negli Stati Uniti che si confermano ancora robusti, hanno innescato delle prese di beneficio. La violenza del movimento lascia però intuire un nervosismo di fondo che potrebbe infiammare la volatilità da tempo compressa sui minimi.

Nell’ottica di un approccio prudente al mercato, per approfittare di ulteriori rialzi dei mercati con l’obiettivo primario di difendersi da eventuali fasi ribassiste, l’ufficio studi del Certificate Journal ha analizzato le performance dei titoli del Ftse Mib e selezionato una serie di certificati utili per consolidare le posizioni o, nel caso dei titoli che hanno sottoperformato, emissioni che consentono di recuperare più agevolmente il ritardo accumulato.

Tra tutte le emissioni analizzate spicca il profilo di rischio rendimento di un nuovo Fixed Cash Collect Airbag di Marex che mette sul piatto dei rendimenti potenziali un 9% annuo, dato da premi incondizionati dello 0,75% mensile, a fronte di un’analisi di scenario che mostra un bilancio negativo del 5% nel caso in cui uno tra Stellantis, UniCredit ed Enel realizzi una performance negativa del 70% dal livello iniziale. Tra i titoli che hanno fatto tendenza in questo primo semestre dell’anno sono da mettere in evidenza quelli legati all’intelligenza artificiale e BNP Paribas, per dare agli investitori soluzioni sempre al passo con i temi di mercato più attuali, ha allargato il proprio ventaglio di offerta con una nuova serie di Turbo su sottostanti inediti quali C3.ai, GlobalFoundries, UIPath e Dynatrace.

Se vuoi continuare a leggere l’articolo vai sul CJ n.801