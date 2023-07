Directa aggiunge nuovi ETF ampliando l’offerta per i PAC

Directa SIM oggi ha ampliato la propria gamma degli ETF che compongono i PAC, i piani di investimento automatici.

Come funzionano i PAC di Directa

Directa, la cui mission consiste proprio nel permettere all’investitore retail di operare direttamente sui mercati finanziari, in modo autonomo e con i PAC consente al risparmiatore di impostare un programma d’investimento automatico, basato su:

piano di acquisti periodici sui mercati,

con importi costanti a scadenze regolari,

senza costi di acquisto.

“Pianificare il proprio futuro finanziario è importante”, ha commentato Vincenzo Tedeschi, CEO di Directa SIM. “Il risparmio costituisce una sicurezza per i momenti di difficoltà. Gli acquisti periodici su ETF sono uno dei migliori metodi per diversificare il rischio e mediare i prezzi con un’ottica di lungo periodo, tipica degli investitori più prudenti. Directa aiuta in questo con l’ampliamento del servizio PAC con ETF, ora ancora più flessibile”.

Il servizio offerto da Directa è nato nel luglio 2021, in collaborazione con Amundi ETF, quando il primo PAC, con una gamma di 150 ETF quotati su Borsa Italiana, veniva proposto in Italia senza commissioni di acquisto.

Oltre 440 ETF a disposizione

Ora il PAC Directa si arricchisce: gli ETF iShares, VanEck e WisdomTree, compongono insieme ad una ampliata selezione di ETF Amundi, una gamma di 440 strumenti disponibili per l’investitore retail, per i quali non sono previste commissioni di negoziazione per gli ordini d’acquisto.

Il PAC in ETF Directa consente di unire i vantaggi tipici degli ETF (costi contenuti, diversificazione, semplicità) a quelli dei piani automatici (investimenti graduali nel tempo e mirati a mitigare il rischio di volatilitá) e, in virtù del costo di acquisto nullo, rende efficiente investire importi contenuti, risultando così ideale per i risparmiatori retail.