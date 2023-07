Da Vontobel arrivano quattro nuovi Memory Cash Collect con Barriera al 70%

Vontobel player attivo in Europa nel campo dei certificati è tornato sul SeDeX con quattro nuovi Certificati Memory Cash Collect con Soglia Bonus e Barriera (monitorata a scadenza) al 70%, e premi trimestrali con potenziali rendimenti annui tra il 6,40% e l’11,00%.

Come funziona lo strumento

Ciascun basket presenta come sottostanti tre indici; i primi due, si basano su indici azionari tradizionali, gli altri due su indici settoriali europei. Questi ultimi consentono di investire nel settore automotive, oil&gas e telecomunicazioni per il primo, bancario, risorse di base e sanità per il secondo.

Ecco i nuovi prodotti emessi da Vontobel:

I due certificati su indici azionari sono dotati di opzione “Quanto” e pertanto non sono soggetti al Rischio di Cambio.

Tutti i nuovi strumenti hanno durata triennale (la data di scadenza è fissata al 29 giugno 2026), con possibilità di rimborso a partire da dicembre 2023 e livello di autocall al 100%. Le date di osservazione intermedie sono previste su base trimestrale, inizialmente al 29 settembre 2023, da ultimo al 29 giugno 2026.

“Sui mercati persiste l’incertezza. Diversi investitori sentono la necessità di investire con cautela pur non volendo rinunciare al rendimento. Questa nuova emissione rappresenta un giusto compromesso tra queste due esigenze, commenta Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia ha commentato

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di valutazione intermedie sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Per quanto riguarda gli scenari a scadenza, questi sono due: