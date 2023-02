È uscito il Certificate Journal n.780

I mercati azionari hanno messo a segno performance entusiasmanti in questa prima parte del 2023. Per chi si è perso il rialzo può sfruttare l’opportunità offerta dai nuovi Discount di Société Générale; 60 nuovi certificati legati a titoli quotati sul mercato italiano che possono essere delle valide alternative rispetto all’investimento diretto nei titoli di cui vi spieghiamo in questo numero tutte le peculiarità.

Per chi è alla ricerca temi di investimento anticiclici con abbinata una struttura difensiva questa settimana è Vontobel, emittente che ha conquistato ai recenti Italian Certificate Awards il premio speciale del Certificate Journal, che propone in negoziazione sul Sedex un nuovo Cash Collect Memory Airbag Step Down legato a quattro titoli del lusso che promette di proteggere il capitale fino a ribassi del 40% e di limitare gli impatti negativi q1ualora si superasse questa soglia mettendo sul piatto un rendimento potenziale dell’8,6% annuo.

Tornando a parlare di appuntamenti macroeconomici, da questo numero abbiamo introdotto una nuova rubrica che ci ricorderà gli eventi importanti da seguire e che comprende un’analisi dei numeri dei mercati. Per chi passa da Milano ricordiamo che il prossimo 14 febbraio è in programma l’appuntamento live con la Formazione di Alto livello organizzato da Unicredit dove si parlerà di mercati e strategie per la creazione di portafogli diversificati utilizzando i certificati.

