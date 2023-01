Crypto ‘scompare’ a Davos. Ma c’è la Bitcoin auto

Crypto in crisi, ‘scompare’ a Davos.

Va detto che, negli ultimi anni, al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il numero di partecipanti del settore delle criptovalute era aumentato.

Ma dopo il crollo di quasi 1,4 trilioni di dollari nel 2022, l’industria delle criptovalute è un po’ più riservata nel modo in cui spende i soldi e diverse aziende notate l’anno scorso non sono presenti quest’anno.

2022 da dimenticare per il mondo crypto

Il 2022 sarà ricordato come l’anno dei progetti di criptovalute falliti, del mondo crypto alle prese con problemi di liquidità e fallimenti, culminati con il collasso del principale exchange FTX.

Quando il World Economic Forum si è tenuto lo scorso maggio, il bitcoin si aggirava intorno ai 30.000 dollari, dopo essere già sceso di oltre il 50% dal suo massimo storico raggiunto nel novembre 2021.

La strada principale di Davos, la Promenade, dove le aziende e i governi occupano i negozi e i caffè per tutta la settimana, ha assistito l’anno scorso alla presenza anche punti vendita del mondo crypto.

Oggi non ci sono più tracce. Un negozio che vende token non fungibili (NFT) è scomparso. Anche i prezzi degli NFT, che sono oggetti digitali da collezione, sono crollati l’anno scorso. Ciò che resta sono le aziende che sono sopravvissute al mercato ribassista e che stanno cercando di espandere le loro attività.

“È chiaro che il periodo di speculazione si sta concludendo e che tutte le aziende presenti… si stanno concentrando su casi d’uso reali”, ha dichiarato Teana Baker-Taylor, vicepresidente della politica e della strategia normativa di Circle, la società che sta dietro alla stablecoin USDC.

Casper Labs, un’azienda che ha costruito una blockchain progettata per essere utilizzata dalle imprese, gestisce uno spazio sulla Promenade chiamato Blockchain Lab. Casper Labsed era presente anche l’anno scorso a Davos.

Cliff Sarkin, capo delle relazioni strategiche di Casper Labs, ha dichiarato di essere “cautamente ottimista” sul fatto che il mercato delle criptovalute abbia toccato il fondo.

“È passato più di un anno dal mercato ribassista, quindi penso che lo shock si sia assestato e per quelli di noi che sono stati nell’ambiente per anni… sentiamo che questo è il momento di costruire”, ha detto Sarkin alla CNBC, aggiungendo che le società di criptovalute che sono rimaste a Davos hanno in cantiere “progetti sostanziali” e “veri affari” rispetto a piani crypto alla stregua degli NFT.

Gli esponenti della finanza tradizionale hanno accolto con favore un minor numero di imprese crypto.

A Mark Haefele, chief investment officer di UBS Global Wealth Management, è stato chiesto, durante un evento ospitato dalla banca svizzera, cosa avrebbe voluto vedere a Davos quest’anno.

Il misterioso caso dell’auto arancione

Lunedì, un’appariscente Mercedes-Benz arancione brillante era parcheggiata fuori dal Blockchain Hub sulla Promenade di Daovs, ma nessuno nelle vicinanze ha visto chi l’ha parcheggiata. Sulla targa c’è scritto “Kuna”, che è il nome di una borsa di criptovalute ucraina.

Una moneta che rappresenta un bitcoin è stata collocata al posto del logo Mercedes-Benz. Sui pneumatici e sulla targa sono state stampate le parole “in crypto we trust”.

La targa riportava la bandiera ucraina e il nome Kuna, la società che sta dietro l’omonimo scambio di criptovalute e che ha anche creato il “fondo di riserva dell’Ucraina” dopo l’inizio della guerra con la Russia, dove le persone potevano donare criptovalute all’Ucraina.