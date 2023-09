Crypto, Binance perde il dominio sul mercato

Dopo il crollo di FTX e la caduta di Sam Bankman-Fried, il mondo delle criptovalute sembrava appartenere a Binance, il più grande exchange al mondo ed al suo ceo Chanpeng Zhao. Meno di un anno dopo, il dominio della società di Zhao sta diminuendo notevolmente in seguito a varie cause legali portate avanti dalle autorità USA e le tante richieste di ritiro dei fondi da parte dei clienti.

I problemi legali della società hanno spinto alcuni senior manager a lasciare la piattaforma, che a sua volta all’inizio del 2023 ha licenziato circa 1.500 dipendenti per ridurre i costi e prepararsi a un calo delle entrate dagli affari.

Binance perde quote sul mercato delle criptovalute

Binance ora gestisce circa la metà di tutte le operazioni di acquisti e vendite di criptovalute, in netto calo rispetto al 70% all’inizio del 2023, secondo i dati del sito Kaiko. Ricordiamo, intanto, che la Securities and Exchange Commission (Sec), la Consob americana, sta portando avanti due cause separate contro Binance ed il rivale USA, Coinbase.

Come abbiamo sottolineato in più occasioni il destino di Binance avrà un enorme impatto sull’intera industria delle criptovalute, in quanto è la borsa più grande sul mercato. Secondo alcuni pareri degli esperti del settore, saranno altri mercati a riempire il vuoto se Binance dovesse crollare, detto ciò, nel breve termine la liquidità nel sistema potrebbe evaporare, facendo scendere drasticamente il prezzo dei token. Recentemente, in un messaggio al personale il co-fondatore e CFO di Binance, Yi He, ha promesso di superare i problemi.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intrapreso una lunga indagine che potrebbe sfociare in accuse penali per Binance e il suo co-fondatore Changpeng Zhao.

Le sfide legali negli Stati Uniti

Oltre ad essere la più grande borsa di cripto asset del mondo, Binance è anche investitore in vari progetti di terzi e non solo. Binance ha investito in X, conosciuto come Twitter prima dell’arrvo di Elon Musk. Mentre il co-fondatore e ceo di Binance, Changpeng Zhao, conosciuto come CZ è tra i volti più importante su X nel mondo delle criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sottoposto il crypto exchange ad un’indagine durata anni che potrebbe comportare accuse penali e multe miliardari sia per la società, che per il ceo CZ.

Binance si trova inoltre ad affrontare una causa della SEC, che sostiene che la società e Zhao abbiano operato illegalmente negli Stati Uniti e abbiano utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti. L’azienda ha riconosciuto gli errori del passato, ma ha affermato che il denaro dei clienti è al sicuro e si impegna a garantire la conformità.

“Abbiamo lavorato instancabilmente non solo per imparare le lezioni del passato, ma anche per continuare a investire nei team e nei sistemi che garantiscono la protezione degli utenti”, ha affermato un portavoce per la società.

Zhao rifiuta di lasciare la guida di Binance

Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Binance e il DOJ degli Stati Uniti sono in contatto da mesi e secondo fonti anonime del quotidiano, all’interno della società si è parlato in più occasioni se CZ avrebbe dovuto dimettersi per salvare il crypto exchange.

L’insistenza di Zhao nel rimanere al timone del crypto exchange ha frustrato alcuni dirigenti che credevano che la sua partenza avrebbe aumentato le possibilità di sopravvivenza della piattaforma, secondo quanto riportato ha recentemente riportato il WSJ.

Un ulteriore colpo per la società è arrivato proprio da un inchiesta del Journal, secondo cui la piattaforma di Binance sia stata utilizzata delle banche russe sanzionate in seguito all’invasione all’Ucraina. Anche il Dipartimento di Giustizia ha indagato la società di Zhao in relazione a possibili violazioni delle sanzioni statunitensi contro la Russia.