Criptovalute: 21.co diventa l’unicorno più grande della Svizzera

Nonostante il criptoinverno stia investendo il mondo delle valute digitali dallo scorso marzo, 21.co, leader mondiale nello sviluppo di strumenti finanziari semplici che rendono più facile gli investimenti in criptovalute, ha annunciato di aver raccolto fondi per 25 milioni di dollari grazie ad un round di finanziamenti provenienti principalmente da Marshall Wace, portando la valutazione totale della società a 2 miliardi di dollari. Questo la rende l’unicorno più grande della Svizzera in ambito cripto e conferma l’interesse degli investitori per questa asset class.

A dimostrazione di come la domanda di asset digitali stia crescendo, c’è anche il fatto che il tasso di ricavi registrato alla fine del 2021 aveva 9 cifre, anche in periodi di mercato ribassista. Tra settembre 2021 e settembre 2022, 21.co ha visto le proprie asset class crescere per 650 milioni di dollari netti e toccare il suo apice nelle masse gestite (AuM) nel novembre del 2021, per un totale di 3 miliardi. Infine, per supportare questa rapida espansione, l’organico della società è cresciuto del 75%.

Con questo finanziamento, 21.co incrementerà ulteriormente la sua già rapida e mirata crescita attraverso lo sviluppo e il lancio di prodotti unici nel loro genere, entrando in mercati chiave e circondandosi delle migliori figure professionali. Oltre a Marshall Wace, tra gli investitori figurano Collab+Currency, Quiet Ventures, ETFS Capital e Valor Equity Partners.

21.co nominata ufficialmente parent company di 21Shares e Amun

Ma non è tutto. 21.co, società creata quattro anni fa dai co-fondatori di 21Shares, Hany Rashwan e Ophelia Snyder, è stata ufficialmente nominata “parent company” di 21Shares e Amun, diventando così un brand ombrello che racchiude al suo interno più società attive nel mondo degli asset digitali, le più grandi delle quali sono proprio 21Shares, il più grande emittente al mondo di ETP sulle criptovalute (con 37 prodotti dedicati tra cui i primi ETP a replica fisica su Bitcoin, Ethereum e Crypto), e Amun, provider di token specializzati nel rendere la finanza dcentralizzata (DeFi) più accessibile.

I commenti dei co fondatori della società

“Io e Ophelia ci siamo posti l’obiettivo di rendere più accessibili le criptovalute”, ha dichiarato Hany Rashwan, CEO e co-fondatore di 21.co. “Adesso siamo la start up tech più grande e con la maggiore valutazione di mercato in Svizzera; nonostante ci troviamo ancora nelle prime fasi di vita della società. Con l’asset class che continua a rafforzarsi, lo scopo di 21.co rimane quello di fornire prodotti che soddisfino la crescente domanda degli investitori”.

“Il successo che 21.co ha ottenuto in questi ultimi 4 anni è davvero straordinario”, ha commentato Ophelia Snyder, presidente e co-fondatrice di 21.co. “Abbiamo creato un team di persone molto diverse tra loro, ma comunque formato dalle menti più brillanti del mondo cripto; inoltre, siamo riusciti ad attrarre i migliori investitori del mercato. Il nostro percorso per rivoluzionare il mercato degli asset digitali e per costruire collegamenti verso questi ultimi è appena all’inizio”.

Infine, Cathie Wood, fondatrice, CEO e CIO di Ark Investment Management LLG, nonché membro indipendente del consiglio d’amministrazione di 21.co, ha concluso: “Ho compreso la visione di lungo termine e la determinazione di 21.co di rivoluzionare l’intero settore fin dal primo giorno. Questa raccolta è la testimonianza del successo e dell’abilità dimostrata dalla compagnia di operare in mercati sia rialzisti che ribassisti. Sono molto orgogliosa di essere parte della storia di 21.co”.