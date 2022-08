Cripto: BlackRock, dopo la partnership con Coinbase lancia un trust privato per investire sul Bitcoin

BlackRock, la più grande società di wealth management al mondo, ha lanciato un trust privato che offre ai clienti istituzionali negli Stati Uniti un’esposizione diretta al Bitcoin. Giovedì, il più grande asset manager del mondo ha rivelato il nuovo prodotto in un post sul blog per chiarire i dettagli.

“Nonostante il forte calo sul mercato degli asset digitali, vediamo ancora un sostanziale interesse di alcuni clienti istituzionali per questi asset”, ha commentato BlackRock. Il 4 agosto, l’asset manager ha annunciato un accordo con la piattaforma cripto Coinbase per offrire agli investitori istituzionali un accesso alle criptovalute, a partire dal Bitcoin. BlackRock, che gestisce asset per circa 9.000 miliardi di dollari, userà Coinbase Prime per fornire il servizio.

Bitcoin è ancora oltre il 60% al di sotto del suo massimo storico di quasi 69.000 dollari. Tuttavia, molti investitori ritengono che il Bitcoin abbia toccato il fondo insieme al mercato equity. Quest’anno i due asset hanno mostrato una forte correlazione in termini di performance, mai vista prima. Poco dopo l’annuncio di BlacRock la regina delle valute digitali è salita sopra 24.700 dollari sui massimi da due mesi successivamente i prezzi sono tornati sui minimi di giugno, attualmente a 23,946 dollari.

“Bitcoin è il criptoasset più antico, più grande e più liquido ed è attualmente il principale oggetto di interesse dei nostri clienti nello spazio dei criptoasset”, continua il post.

L’annuncio segue le affermazioni del CEO Larry Fink all’inizio di quest’anno che i clienti di BlackRock avevano mostrato “un interesse crescente” per le valute digitali, comprese le stablecoin e “le tecnologie sottostanti”, note anche come blockchain.

BlackRock ha anche evidenziato il lavoro delle organizzazioni no profit per l’energia RMI ed EnergyWeb per i loro sforzi “di portare maggiore trasparenza all’uso sostenibile dell’energia nell’estrazione di Bitcoin”, aggiungendo che l’azienda “seguirà i progressi intorno a queste iniziative”.

BlacRock, il cambio di rotta sulle cripto asset

Gli investitori istituzionali una volta ostili nei confronti dell’industria delle crypto asset, hanno cambiato idea negli ultimi anni, ma le preoccupazioni ambientali relative al processo di mining di Bitcoin hanno continuato a essere un ostacolo, almeno per il momento.

Il post afferma che BlackRock ha ricercato aree con “potenziali benefici per i nostri clienti e i mercati dei capitali in modo più ampio”, inclusi blockchain autorizzati, stablecoin, criptovalute e tokenizzazione.

La notizia di giovedì è l’ultima dell’incursione di BlackRock nel mondo delle criptovalute. Il più grande asset manager del mondo, ha recentemente annunciato la partnership con Coinbase che consente ai suoi clienti istituzionali di acquistare criptovalute, a cominciare appunto dal Bitcoin.

Le recenti decisioni sono anche una conseguenza dalla frustrazione dei nuovi investitori istituzionali nel mercato desiderosi di vedere la Securities and Exchange Commission (la Consob americana) approvare un fondo quotato in bitcoin con prezzo spot. Ricordiamo che per il momento sono stati approvati solo gli ETF sui futures del Bitcoin.