Cresce l’attesa per la trimestrale di Tesla, per gli analisti sarà un trimestre record

Cresce l’attesa per la trimestrale di Tesla in uscita oggi dopo la chiusura della seduta di Wall Street. Il focus degli analisti rimarrà senz’altro sulle prospettive di crescita e produzione in un ambiente complicato per l’industria a causa dell’inflazione e venti di recessione.

La società guidata di Elon Musk finora ha spazzato via le preoccupazioni legate al possibile indebolimento della domanda. Secondo gli analisti di FactSet, il prezzo elevato dei veicoli ha aiutato Tesla a generare circa 3,2 miliardi di dollari di profitti trimestrali per i tre mesi terminati a settembre, rispetto a 1,6 miliardi di dollari dell’anno prima. Sarebbe poco meno del profitto trimestrale record della società di 3,3 miliardi di dollari del primo trimestre 2022.

Secondo le stime di FactSet, Tesla pubblicherà ricavi trimestrali superiori ai 22 miliardi di dollari, il più alti di sempre, rispetto ai circa 13,8 miliardi di dollari del terzo trimestre dell’anno precedente.

Nonostante gli ottimi risultati dei mesi precedenti, di fronte all’aumento dei tassi di interesse e i timori di recessione, Wall Street è più pessimista sulla capacità di Tesla di fornire oltre 1,4 milioni di veicoli di cui ha bisogno per raggiungere l’obiettivo del 2022 di aumentare la produzione del 50%.

Per raggiungere questo obiettivo, Tesla dovrebbe fornire quasi mezzo milione di veicoli elettrici ai clienti negli ultimi tre mesi dell’anno. Ciò segnerebbe un aumento del 42% rispetto al terzo trimestre, quando Tesla ha consegnato quasi 344.000 veicoli, un record aziendale.

Il titolo Tesla in calo del 37% da inizio anno

Da inizio anno il prezzo del titolo Tesla è sceso di circa il 37% (come potete vedere dal grafico), eclissando il calo di circa il 31% del Nasdaq Composite. Nel corso dell’anno la società ha affrontato vari problemi di produzione e continue sfide legate alla catena di approvvigionamento. Da non dimenticare anche la battaglia legale e non solo tra Elon Musk e Twitter che ha senz’altro pesato sull’andamento del titolo.

Inoltre, vale la pena ricordare che Musk, amministratore delegato e maggiore azionista della società automobilistica, quest’anno ha venduto azioni Tesla per un valore di oltre 15 miliardi di dollari, indicando che almeno una parte dei proventi sarebbe stata utilizzata per finanziare il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter. Tra gli investitori rimane la preoccupazione che Musk potrebbe aver bisogno di vendere di più per chiudere la transazione.

L’inflazione spinge Tesla ad aumentare i prezzi dei veicoli

Tesla ha ripetutamente aumentato i prezzi dei veicoli elettrici poiché le parti sono diventate più costose e le nuove auto sono diventate difficili da trovare a causa dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento. Le auto Tesla sono state vendute per una media di circa 57.000 dollari nel terzo trimestre, in netto aumento rispetto a circa 49.000 dollari dell’anno precedente.

Tesla ha affermato che le modifiche alle sue pratiche di produzione e distribuzione hanno portato a un maggior numero di auto in transito alla fine del trimestre. Il tempi brevi di attesa per le consegne dei nuovi veicoli e le turbolenze economiche globali, ha suscitato preoccupazione legate alla domanda.

“Potremmo vedere i primi segnali di un problema di domanda, ma le registrazioni mensili e i risultati del 4° trimestre dovranno essere monitorati per valutare meglio la situazione“, hanno scritto gli analisti di Cowen in una recente nota agli investitori, esprimendo preoccupazione in particolare per l’appetito dei consumatori in Cina.

Secondo Bernstein Research, i clienti in Cina che ordinano una nuova Model 3 a settembre potrebbero aspettarsi circa quattro o cinque settimane per ricevere la propria auto, in calo rispetto alle circa 18 settimane di luglio.

A luglio, Musk ha detto che spera di poter abbassare i prezzi dei veicoli, che secondo lui erano a “livelli imbarazzanti“. “Non puoi semplicemente aumentare i prezzi a un livello arbitrariamente alto, perché oltrepassi il limite dell’accessibilità e quindi la domanda cade da un precipizio.” Ha affermato il ceo Elon Musk.