Credem: utile netto consolidato di 317 mln nel 2022

Credem ha chiuso il 2022 con un utile netto consolidato di 317 milioni di euro, dopo aver spesato oltre 60 milioni di contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà. Il dato è in crescita del 23,4% a/a senza considerare l’apporto contabile dell’acquisizione della Cassa di Risparmio di Cento (badwill) che aveva positivamente influenzato per 95,6 milioni di euro il risultato del 2021.

Il Gruppo ha confermato la solidità patrimoniale e qualità dell’attivo che, unitamente all’elevata redditività raggiunta, consentono di prevedere la distribuzione di un dividendo pari a 0,33 euro per azione (+10% rispetto al 2021). Il monte dividendi complessivo ammonta quindi a 112,3 milioni di euro, pari ad una cedola di circa il 4,18% della valutazione corrente del titolo.

Il ritorno sul capitale (ROE) è pari al 9,8%, il ROTE (return on tangible equity) si attesta al 11,5%.

Il margine di intermediazione è in progresso del 10,2% rispetto al 2021 a circa 1,5 miliardi, trainato dal positivo contributo del margine finanziario (+33,5% a/a) e dalla performance delle commissioni sui prodotti bancari (carte di credito e debito, conti correnti, incassi e pagamenti, finanziamenti).

Da segnalare la crescita dei clienti (circa 130 mila nuovi clienti) e dei prestiti alla clientela (+4% a 34,5 miliardi, rispetto al +1,1% del sistema).