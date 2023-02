Anima chiude 2022 con utile e ricavi in calo. Proposto dividendo pari a 0,22 euro

Oggi Anima ha comunicato i risultati finanziari del 2022, periodo chiuso con un utile netto di 120,8 milioni di euro, con un calo del 49% rispetto ai 238,7 milioni di euro realizzati nel 2021. Nel 2022, i ricavi totali del gruppo si sono attestati a 343,0 milioni di euro, con un calo del 28% rispetto ai 475,2 milioni di euro del 2021.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le commissioni nette di gestione sono state pari a 289,0 milioni di euro (-2% rispetto ai 295,9 milioni di euro del 2021); mentre la raccolta netta del Gruppo nel 2022 è stata positiva per 1,6 miliardi di euro (2,4 miliardi di euro comprendendo le deleghe assicurative di Ramo I).

A fine dicembre 2022 il totale delle masse gestite è pari a oltre 177 miliardi di euro.

Al 31 dicembre 2022, la posizione finanziaria netta consolidata risulta negativa per 60,9 milioni di euro (in calo rispetto ai +25,1 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2021 e riflette, in particolare, 95 milioni di euro di dividendi pagati nell’esercizio, 95 milioni di euro per riacquisto azioni proprie nello stesso periodo nonché la riduzione dell’indebitamento bancario per 30 milioni di euro).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,22 euro per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding, al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2023 (con stacco cedola il 22 maggio 2023 e record date 23 maggio 2023).