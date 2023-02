Yuxme: entro 2025 la prima intelligenza artificiale per automatizzare la dichiarazione dei redditi

Nella giornata di oggi, Yuxme, ha comunicato che entro il 2025 sarà disponibile per tutti i forfettari il servizio di elaborazione contabile e compilazione della dichiarazione dei redditi.

Yuxme è la divisione software innovativi di AllCore, gruppo quotato in Borsa dal 2021, la cui mission è quella di semplificare la vita delle aziende e dei professionisti a partita iva, sviluppando strumenti innovativi per velocizzare e automatizzare la gestione contabile e amministrativa.

Grazie a investimenti per 7 milioni di euro e dopo 5 anni di ricerca, gli sviluppatori di Yuxme, supportati dai professionisti di Soluzione Tasse, sono riusciti a replicare fedelmente tutti i calcoli e le azioni che un commercialista effettua per generare la dichiarazione dei redditi in modo affidabile, rapido, semplice e sicuro.

Non solo ChatGPT, sono ormai centinaia le tipologie di AI applicate ai più svariati ambiti che utilizziamo tutti i giorni senza nemmeno rendercene conto.

Yuxme è una di queste: unica nel suo genere in Italia, “Yuxme Forfettario Facile” è una piattaforma supportata da una potente intelligenza artificiale che automatizzerà la compilazione della dichiarazione dei redditi per tutti i contribuenti forfettari entro la fine del 2025.

Utilizzando una tecnica di Computer Vision, infatti,

Nel dettaglio, Yuxme utilizza una tecnica di Computer Vision per leggere la precedente dichiarazione dei redditi del professionista o dell’imprenditore individuale, interpretandola e scomponendola nei diversi quadri.

Raccogliendo le informazioni di fatturato e ricavi dal software proprietario di fatturazione elettronica, l’AI richiede quindi la conferma di alcuni dati e compila la nuova dichiarazione in automatico, sottoponendola al contribuente per la verifica finale.

Infine, la invia all’Agenzia delle Entrate. La complessità delle leggi fiscali italiane e delle regole di elaborazione dei dati richiederà, in alcuni casi, ancora l’intervento umano, ma presto l’AI garantirà la compilazione di dichiarazioni corrette e conformi alle norme fiscali. Questo sistema automatizzato infatti già oggi è in grado di analizzare i dati fiscali, identificare anomalie ed errori e fornire “raccomandazioni” agli utenti.

Inoltre, il team di sviluppo di Yuxme sta lavorando anche all’automazione di tutti gli adempimenti contabili, come per esempio la liquidazione iva e le comunicazioni intrastat.