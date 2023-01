Binance sorprende, Zhao pianifica nuova ondata di assunzioni

Il CEO di Binance, Changpeng Zhao ha annunciato che sta pianificando un’ondata di assunzioni nel 2023, assumendo a tutti gli effetti una visione contrarian rispetto ai propri peers. Le società legate agli asset digitali stanno licenziando enormi fasce di personale a causa della continua pressione sui prezzi delle criptovalute. Oggi il Bitocin segna un calo dello 0,5% a 17,349 dollari, mentre l’ether perde lo 0,8% a 1,324 dollari.

Zhao ha affermato che Binance, la più grande borsa di criptovalute al mondo, ha incrementato il numero di dipendenti nel 2022 da 3.000 persone a quasi 8.000.

Nel 2023, Binance prevede di aumentare il numero di dipendenti tra il 15% e il 30%, ha dichiarato Zhao in occasione della Crypto Finance Conference di St. Moritz, in Svizzera.

Inoltre, Zhao ha affermato che l’exchange di criptovalute deve essere “ben organizzato” in vista della prossima corsa al rialzo delle criptovalute e ha ammesso che allo stato attuale la borsa “non è super efficiente”.

“Continueremo a costruire e speriamo di ripartire prima del prossimo mercato rialzista”, ha affermato il CEO.

Il mondo delle criptovalute costretto a tagliare i dipendenti

Gli exchange rivali sono stati costretti a tagliare gran parte della forza lavoro dopo un 2022 particolarmente negativo per il mercato degli asset digitali. Ricordiamo che solo in un anno, il mercato ha spazzato via quasi 1,4 trilioni di dollari e le principali criptovalute come Bitcoin ed Ether hanno toccato nuovi minimi.

A novembre, Kraken ha annunciato che avrebbe licenziato il 30% del personale, mentre quest’anno Huobi e Coinbase hanno dichiarato che avrebbero tagliato il 20% della forza lavoro. Per quanto riguarda Coinbase, questo è stato il secondo giro di tagli di posti di lavoro nell’ultimo anno.

Lo scorso anno l’industria delle criptovalute è stata colpita da crolli di grandi società (Celsius, Voyager), problemi di liquidità, tanti fallimenti e la bancarotta di più alto profilo di FTX.