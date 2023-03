l’Intelligenza Artificiale sta rapidamente e profondamente cambiando anche il mondo degli investimenti, rivoluzionando le logiche di gestione del portafoglio, l’analisi dei dati, ma anche la creazione di strategie di trading.

Le nuove tecnologie sono infatti sempre più in grado di analizzare enormi quantità di dati, fornendo delle previsioni in modo più rapido ed efficiente di quanto potrebbe mai fare un umano.

Con l’avvento dell’AI, il mondo del trading e dell’investing sta vivendo una nuova trasformazione che con tutta probabilità cambierà per sempre il modo in cui gli investitori analizzano le opportunità e prendono le proprie decisioni finanziarie.

Danelfin, una piattaforma di analisi delle azioni alimentata dall’intelligenza artificiale, ha pubblicato oggi le Top 5 Azioni di marzo con il miglior rapporto rischio/rendimento per diversi mercati internazionali.

In Italia trionfa Assicurazioni Generali che, secondo gli algoritmi di Machine Learning di Danelfin, risulta essere il titolo azionario dal miglior rapporto rischio/rendimento e un punteggio di 8.5, seguito da A2A (8.0) e Campari (7.5). In Europa svetta National Grid, mentre negli Stati Uniti PepsiCo.

Top 5 Italia

Top 5 Europa

Top 5 USA

Come viene attribuito il punteggio AI?

L’intelligenza artificiale di Danelfin trasforma centinaia di complessi indicatori azionari e migliaia di funzioni azionarie per valutare i titoli attribuendogli un punteggio AI. Il punteggio AI globale va da 1 a 10; più alto è il punteggio, maggiore è la probabilità di battere il mercato nei prossimi 3 mesi.

Nel dettaglio, il punteggio è una media tra l’AI Score e il Low Risk Score.

L’ AI Score valuta la probabilità delle azioni di battere il mercato (S&P 500 per le azioni statunitensi e STOXX 600 per quelle europee) nei prossimi 3 mesi.

valuta la probabilità delle azioni di battere il mercato (S&P 500 per le azioni statunitensi e STOXX 600 per quelle europee) nei prossimi 3 mesi. Mentre il Low Risk Score si basa sulle fluttuazioni di prezzo negative negli ultimi 500 giorni di mercato. Più alto è il Low Risk Score, minore è il rischio di ribasso.

Le azioni con i punteggi AI più alti (da 7 a 10) hanno una maggiore probabilità di sovraperformare il mercato, mentre le azioni con i punteggi AI più bassi (da 1 a 3) hanno una probabilità inferiore.

La tecnologia dietro Danelfin

Il punteggio AI è calcolato dall’Intelligenza Artificiale che analizza 10.000 caratteristiche al giorno per ogni azione e questo sulla base di oltre 600 indicatori tecnici (come ad esempio: RSI, MACD, Fibonacci Momentum, Volatilità), 150 fondamentali (come l’EBITDA, crescita EPS quest’anno, P/E, P/B, ecc), e 150 di sentiment per ogni titolo.

Mentre il punteggio AI ha un approccio olistico, considera quindi tutti i diversi tipi di informazioni disponibili per un titolo, i sottopunteggi: Fondamentale, Tecnico e Sentiment valutano la probabilità di battere il mercato basandosi solo su quei tipi specifici di indicatori.

Ecco che questi punteggi, sia quello globale che quelli parziali specifici, possono essere utili per arricchire e supportare la propria strategia di investimento.