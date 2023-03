Bitget integra TradingView per migliorare l’exchange di derivati crypto

TradingView è ora disponibile su Bitget, piattaforma di scambio di crypto-derivati e di copy trading, che ha annunciato oggi l’integrazione diretta con TradingView, la celebre piattaforma di analisi finanziaria e trading utilizzata da milioni di trader in tutto il mondo.

Con questa integrazione Bitget amplie ulteriormente l’usabilità del proprio servizio, offrendo agli utenti la possibilità di fare trading di criptovalute senza lasciare l’interfaccia di TradingView e di prendere decisioni avendo più informazioni e in modo più professionale, godendo al contempo della protezione e della sicurezza di prim’ordine di Bitget.

TradingView, infatti, non solo consente agli utenti di eseguire analisi tecniche e fondamentali utilizzando strumenti comprensibili, ma anche di comunicare attraverso la più grande piattaforma sociale per investitori.

Con l’integrazione di TradingView, gli utenti di Bitget possono ora accedere a una serie di strumenti di analisi avanzati, tra cui strumenti grafici, dati di mercato in tempo reale e indicatori tecnici, e imparare nuove strategie testate da milioni di trader attivi della sua fiorente comunità mondiale.

“Bitget è orgoglioso di essere stato scelto per questa integrazione tra un ristretto numero di operatori del settore. Per Bitget, promuovere l’adozione delle criptovalute attraverso partnership con entità affidabili è sempre stato un obiettivo fondamentale. Siamo lieti di collaborare con TradingView, una piattaforma finanziaria leader a livello mondiale, per integrare le nostre offerte in un ecosistema avanzato e in piena espansione”, ha commentato Gracy Chen, managing director di Bitget,