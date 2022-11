‘Il peggio deve ancora venire’, parola di Carl Icahn. Il guru di Wall Street si coccola due titoli da bear market

L’investitore miliardario Carl Icahn non si lascia andare all’ottimismo e prevede ancora tempi bui per i mercati. “Il peggio deve ancora venire”, taglia corto Icahn, avvertendo che “l’inflazione è una cosa terribile” e “non puoi curarla”. Intervenuto al Festival Best New Ideas in Money di MarketWatch, il numero uno di Icahn Enterprises si è soffermato sull’errore fatto dalle banche centrali di aver stampato troppi soldi e pensare che la festa non sarebbe mai finita. “E la festa è finita”, dice l’investitore miliardario 2022.

Icahn nei mesi scorsi aveva suggerito alla Fed di osare e alzare i tassi di 100 pb.

Carl Icahn non abbandona le azioni

Detto questo, Icahn non suggerisce di abbandonare completamente le azioni. Dalla platea nella sessione Q&A è stato chiesto a Icahn quali siano le azioni a buon mercato in questo momento e lui ha accennato a CVR Energy, società energetica attiva principalmente nel settore delle raffinerie. L’ottantaseienne investitore ritiene che il titolo sia “abbastanza economico, anche se è venuto molto fuori”. Nel terzo trimestre del 2022, CVR Energy ha registrato vendite nette per 2,7 miliardi di dollari, rispetto agli 1,9 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo l’ultimo deposito 13F, Icahn deteneva 71,2 milioni di azioni di CVR Energy alla fine di settembre, per un valore di circa 2,06 miliardi di dollari all’epoca. Le azioni di CVR Energy sono aumentate del 126% da inizio 2022.

Altro titolo nell’orbita Icahn è CVR Partners, società in accomandita semplice creata da CVR Energy per possedere, gestire e far crescere la propria attività di fertilizzanti azotati. “Il business dei fertilizzanti, per me, è un grande business oggi”, dice Icahn.

Recessione all’orizzonte e l’inflazione non scomparirà

La risalita dell’azionario dell’ultimo mese e mezzo, che ha avuto il suo epicentro giovedì scorso con balzi del 5,5% dell’S&P 500 e del 7,35% del Nasdaq, non ha cambiato la visione negativa di Carl Icahn, che vede una recessione ancora all’orizzonte e si mantiene cauto sull’equity. “Manteniamo il nostro portafoglio coperto”, aveva detto Icahn settimana scorsa a “Closing Bell Overtime” della CNBC. “Sono ancora molto, molto ribassista su ciò che accadrà…. Continuo a pensare che siamo in un mercato orso”.

I titoli azionari hanno messo a segno una grande rimonta giovedì 10 novembre dopo che la lettura dei prezzi al consumo di ottobre ha alimentato la scommessa che l’inflazione abbia raggiunto il suo picco. Il Dow Jones Industrial Average è balzato di 1.200 punti, registrando il più grande guadagno di un giorno dal maggio 2020. L’S&P 500 è balzato del 5,5% nel suo più grande rally dall’aprile 2020.

I grandi rally dei mercati ribassisti si verificano spesso a causa dei grandi posizioni corte accumulate durante la flessione, ha detto Icahn. Sebbene il rapporto sull’inflazione abbia mostrato alcuni segnali di attenuazione, il fondatore e presidente di Icahn Enterprises ritiene che le pressioni sui prezzi siano più forti di quanto si pensi a causa degli aumenti salariali. “L’inflazione non scomparirà, non nel breve periodo”, ha dichiarato Icahn. “Avremo una maggiore inflazione salariale. Molte persone non vogliono lavorare”.

La combinazione di tassi di interesse più elevati e di una curva dei rendimenti invertita ha portato Icahn a credere che una recessione sia inevitabile. L’indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,4% nel mese e del 7,7% rispetto a un anno fa, rispetto alle stime del Dow Jones che prevedevano aumenti dello 0,6% e del 7,9%. La Federal Reserve ha messo in atto una serie di rialzi aggressivi dei tassi di interesse nel tentativo di ridurre l’inflazione, che si aggira sui livelli più alti dall’inizio degli anni Ottanta.

“Penso che la Fed abbia fatto quello che doveva fare”, ha detto Icahn. “Penso che sia arrivata tardi ad alzare i tassi di interesse. Ma non credo che l’inflazione sia finita…. Ho vissuto gli anni ’70. Ci sono voluti anni e anni e anni per superarla. Non si può agitare una bacchetta magica per far passare l’inflazione”.