Le mosse di Warren Buffett non passano mai inosservate e continuano a influenzare il sentiment degli investitori. Un’ulteriore conferma è giunta stamattina, con le azioni delle società giapponesi partecipate da Berkshire Hathaway in forte rialzo dopo che l’Oracolo di Omaha ha suggerito un probabile incremento delle quote. L’endorsement di Buffett arriva a pochi giorni di distanza dai risultati della sua holding, accompagnati dalla consueta lettera agli azionisti in cui il guru ha rimarcato la preferenza per le azioni rispetto alla liquidità, pur denotando che le opportunità di investimento rimangono scarse. Intanto, le riserve cash raggiungono la cifra monstre di 334 miliardi di dollari.

Società giapponesi in rally grazie a Buffett

Seduta in forte rialzo, a Tokyo, per le società giapponesi partecipate da Berkshire Hathaway, attive in settori che spaziano dalla produzione di petrolio e gas all’allevamento di salmoni o la televisione. Mitsubishi ha chiuso in rialzo dell’8,8% e Marubeni è salita del 7,5%, ma anche Sumitomo (+6,6%), Itochu (+6,7%) e Mitsui (+4,7%) hanno guadagnato terreno.

La holding di Warren Buffett ha investito in queste aziende nel 2020, accettando inizialmente di mantenere le sue quote al di sotto del 10%. Tuttavia, nella lettera annuale agli azionisti di tre giorni fa, il magnate statunitense ha reso noto che le società hanno accettato di allentare “moderatamente” il tetto delle partecipazioni.

Buffett ha elogiato le aziende in questione per la loro politica di distribuzione dei dividendi, per la gestione dei piani di buyback e dei piani di retribuzione al management, affermando che probabilmente Berkshire aumenterà le partecipazioni in tutte e cinque e che gli investimenti in questione sono di lunghissimo termine.

Liquidità alle stelle per Berkshire Hathaway: $334 miliardi a fine 2024

Il sostegno alle società nipponiche è arrivato nell’ambito delle considerazioni di Buffett a corredo degli ultimi risultati finanziari. Nel quarto trimestre del 2024 Berkshire Hathaway ha registrato un utile operativo in aumento del 71% a 14,53 miliardi di dollari, grazie soprattutto alle performance del settore assicurativo. Le stime degli analisti prevedevano un risultato di $ 9,87 miliardi.

Nel contempo, le riserve di liquidità della holding sono cresciute per il decimo trimestre consecutivo, raggiungendo la cifra record di oltre $ 334 miliardi. Un importo teoricamente sufficiente ad acquistare in contanti l’intera Coca-Cola (uno dei principali investimenti di Buffett), la cui capitalizzazione di mercato è pari a $ 303 miliardi.

Buffett conferma preferenza per l’equity ma rimane cauto

Nel quarto trimestre, Berkshire ha venduto azioni per un importo netto di 6,7 miliardi di dollari e ha continuato ad astenersi da importanti transazioni, mantenendo un approccio selettivo. L’azienda ha anche evitato di riacquistare azioni proprie per il secondo trimestre consecutivo, suggerendo che probabilmente Buffett non ritiene il titolo sottovalutato.

“Berkshire non preferirà mai la liquidità o attività equivalenti rispetto al possesso di buone aziende, controllate o possedute solo parzialmente”, ha chiarito il guru nella lettera agli azionisti, ribadendo che la maggior parte delle risorse rimane investita in azioni, pubbliche o private, e così resterà anche in futuro.

Al tempo stesso, ha sottolineato come il 53% delle 189 società operative abbia registrato un calo degli utili nel 2024. Le sue mosse lasciano intendere un atteggiamento prudente anche nel 2025, in contrapposizione con quello dei gestori che da anni continuano a ridurre la liquidità e puntare sull’equity.

Secondo Gabriel Debach, market analyst di eToro, “se la Fed manterrà le promesse e il mercato reggerà, i gestori saranno stati lungimiranti. Ma se il rallentamento economico si farà più severo, Buffett avrà di nuovo evitato di bruciare munizioni prima della battaglia vera”.