BlackRock lancia in Europa gli iBonds, la prima gamma di ETF obbligazionari a scadenza

BlackRock continua ad innovare nel campo degli investimenti indicizzati e sulla scia del crescente interesse per il reddito fisso, ha annunciando oggi il lancio di iBonds, la prima gamma di ETF UCITS a scadenza fissa a livello europeo.

Oggi, BlackRock celebra la quotazione, nelle classi ad accumulazione, degli iShares iBonds ETF su corporate investment grade in euro, nelle scadenze a dicembre 2025, 2026, 2027 e 2028. Ricordiamo che lo scorso 11 agosto erano state listate anche le classi a distribuzione per le scadenze 2026 e 2028.

Gli ETF iBonds possono essere utilizzati dagli investitori per integrare i veicoli d’investimento esistenti in una struttura di facile comprensione, che mira a ottenere un rendimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e un flusso cedolare ricorrente.

Ogni ETF iBonds detiene un paniere diversificato di obbligazioni accessibile attraverso un’unica operazione. Questo permette di semplificare l’investimento e la gestione delle singole obbligazioni ad un costo efficiente. Grazie all’estensione della gamma UCITS di ETF iBonds, gli investitori potranno ora creare strategie obbligazionarie scalabili e diversificate utilizzando gli ETF a scadenza.

“Gli ETF iBonds sono progettati per maturare come un’obbligazione, negoziare come un’azione e diversificare come un fondo, commenta Ursula Marchioni, Head of Markets & Portfolio Solutions EMEA di BlackRock. Con la crescita del pool di ETF UCITS iBonds, gli investitori potranno godere di un’ulteriore versatilità, che consentirà loro di creare portafogli in grado di soddisfare le loro esigenze.

In un contesto di interesse ‘da record’ per il reddito fisso, con un totale di AUM investiti in Europa pari a 396 miliardi di dollari a fine agosto 20232, gli iBonds consentono un accesso semplificato ed efficiente al segmento corporate internazionale e ai Treasury statunitensi, unitamente a chiarezza sulle aspettative di rendimento e sull’orizzonte di investimento”, conclude Marchioni.