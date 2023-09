ETF tematici invertono tendenza ad agosto: frena AI, rimbalza l’healthcare

Nel mese di agosto, gli afflussi sugli ETF tematici sono stati pari a 258 milioni di dollari. In particolare, dalle analisi di Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF, emerge “un’inversione di tendenza rispetto a quanto visto finora, in quanto temi diversi hanno attratto nuovi asset nel corso del mese”.

Spiccano gli afflussi nell’Healthcare Innovation

Nel mese di agosto occhi puntati sull’Healthcare Innovation, ossia l’innovazione in campo sanitario, che si è assicurata 45 milioni di dollari in afflussi, dopo 7 mesi in cui aveva raccolto solo 3 milioni di dollari.

Il luce anche il tema Agribusiness si è mosso in controtendenza, raccogliendo 34 milioni di dollari, in contrasto con i 196 milioni di dollari di deflussi da inizio anno, mentre il tema Infrastrutture ha attratto 42 milioni di dollari, anch’esso nonostante forti deflussi se si considera l’intero 2023.

Frenano i flussi nell’IA e l’economia circolare

Per quanto riguarda i maggiori deflussi comprendono diversi temi popolari che hanno visto un’inversione di tendenza rispetto a quanto visto finora. L’Economia circolare ha registrato un calo di 114 milioni di dollari, pur potendo vantare ancora un bilancio in positivo di 113 milioni di dollari di afflussi year-to-date.

Deboli anche il tema Robotica, automazione e IA ha registrato un deflusso di -102 milioni di dollari, mentre Veicoli elettrici & batterie ha visto un deflusso di -82 milioni di dollari, rispetto ai 105 milioni di dollari raccolti in tutto l’anno.

Guardando all’intero 2023, gli afflussi complessivi ammontano a 1,5 miliardi di dollari, con il tema Robotica, automazione e IA che rappresenta ancora quasi metà (46%) degli afflussi totali, avendo accumulato 706 milioni di dollari. Gli investitori continuano ad esporsi anche alla transizione verde, con flussi sostenuti in temi come l’Economia circolare e Veicoli elettrici & Batterie, di cui abbiamo già parlato, ma anche verso il tema più ampio definito Clima e ambiente (67 milioni di dollari) e verso l’Economia dell’idrogeno (39 milioni di dollari).