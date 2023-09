GraniteShares, emittente di Etf ed Etp di spicco negli Stati Uniti con un patrimonio gestito di oltre 1,7 miliardi di dollari, ha preso una decisione strategica per il mercato italiano. Gianmarco Roncarolo è stato nominato Sales Director, diventando così il punto di riferimento principale per i clienti italiani. L’obiettivo della sua nomina è quello di promuovere con efficacia i prodotti all’avanguardia di GraniteShares, che offrono un modo efficiente per ottenere esposizione a leva, long e short, su singole azioni e panieri di titoli.

Attualmente, più di 50 ETP di GraniteShares sono disponibili per la negoziazione nel mercato ETFplus di Borsa Italiana. Questi prodotti, interamente collateralizzati, includono sottostanti tra alcuni dei titoli più importanti a livello italiano (come UniCredit, Intesa, Eni) e globale (come Tesla, Nvidia, Nio). Di recente, GraniteShares ha inoltre quotato quattro ETP sull’indice Ftse Mib, con leva 3x e 5x.

Prima di unirsi a GraniteShares, Gianmarco Roncarolo ha maturato quasi quattro anni di esperienza in Leonteq, dove si è occupato di vendite di certificati d’investimento per i mercati italiano e ticinese. Ha inoltre lavorato per UBS Asset Management e Be Consulting. Gianmarco è laureato in finanza presso l’Università Bocconi.

Will Rhind, fondatore e Ceo di GraniteShares, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Roncarolo:

“Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Gianmarco per aiutarci a sviluppare il business in Italia. Questa nomina è il segno concreto dell’impegno che la società vuole mettere sul mercato italiano, che ha rilevanza strategica nella nostra espansione europea. La sua nomina permetterà a GraniteShares di far conoscere al meglio la nostra gamma di prodotti agli investitori italiani e di rispondere in maniera efficace alle necessità dei nostri clienti”.

Gianmarco Roncarolo ha commentato: