BlackRock: arrivano cinque nuovi ETF iShares MSCI Climate Transition Aware UCITS

BlackRock ha ampliato la gamma di investimento con cinque nuovi ETF iShares MSCI Climate Transition Aware UCITS che possono aiutare gli investitori ad accedere a società con obiettivi di decarbonizzazione scientifici di lungo termine e che generano ricavi “green”. Ecco nel dettaglio i cinque nuovi ETF:

iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS

iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF

iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF

iShares MSCI US Climate Transition Aware UCITS ETF

iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF

Un lancio che punta a fornire accesso alle società leader nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Le società sono incluse in base a criteri legati all’intensità relativa delle emissioni di gas serra del settore e alle misure adottate dalle stesse per ridurre tali emissioni. In un sondaggio condotto da BlackRock nel giugno 2023 su un panel di 200 clienti istituzionali a livello globale, il 56% ha dichiarato di voler aumentare le proprie allocazioni in strategie di transizione nei prossimi tre anni ed è stato dimostrato che resta una priorità assoluta per quasi la metà dei rispondenti.

Da BlackRock spiegano che “questa nuova gamma di fondi offre agli investitori strumenti per costruire portafogli azionari settoriali neutrali utilizzando building block globali e regionali, mitigando al contempo i rischi e cogliendo le opportunità associate alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, che BlackRock identifica come una mega forza in grado di avere degli impatti sulla redditività di economie e settori”.

La transizione verso basse emissioni di carbonio comporta una serie di profondi cambiamenti che si svilupperanno nell’arco di decenni, rimodellando i sistemi produttivi e di consumo e stimolando vasti investimenti di capitale. Il BlackRock Investment Institute ha identificato diverse mega forze che stanno plasmando i mercati, tra cui l’innovazione tecnologica, la frammentazione geopolitica e l’invecchiamento della popolazione.

“L’innovazione è al centro dell’approccio di BlackRock nello sviluppo di prodotti e soluzioni per i clienti, dato che gli investitori diventano sempre più sofisticati nei loro obiettivi di investimento. La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio è destinata a stimolare una significativa riallocazione dei capitali, in linea con l’evoluzione e lo sviluppo dei sistemi e delle tecnologie energetiche. Con il lancio della gamma Climate Transition Aware, stiamo ampliando la scelta per i clienti che puntano a mitigare i rischi di investimento e a cogliere le opportunità di questa transizione”, ha commentato Manuela Sperandeo, BlackRock Head of iShares product per l’Europa e il Medio Oriente.

La metodologia dell’indice MSCI Transition Aware Select include società che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri di selezione:

Obiettivi di decarbonizzazione su base scientifica – Le aziende vengono selezionate se hanno definito uno o più obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra [2] approvati dall’iniziativa Science Based Targets (SBTi).

Ricavi green – Vengono selezionate le società con almeno il 20% di ricavi green.[3]

Intensità delle emissioni – La metodologia dell’indice classifica le società in base all’intensità delle emissioni di gas serra, a condizione che abbiano pubblicato obiettivi di riduzione delle stesse. Successivamente, l’indice mira a selezionare il 50%[4] delle aziende migliori per settore.

Nel dettaglio, la metodologia degli indici iShares MCSI Climate Transition Aware UCITS ETF esclude le società con controversie MSCI ESG “molto severe” e le società non conformi ai Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC). Sono inoltre escluse le società coinvolte in armi controverse, tabacco, estrazione di carbone termico, produzione di energia elettrica da carbone termico ed estrazione di petrolio e gas non convenzionali. All’interno dei settori energy, material, industrial e utility identificati dal Global Industry Classification Standard (GICS), si applicano ulteriori esclusioni in base all’intensità delle emissioni e per quelle società prive di obiettivi o rendiconti. Le esclusioni della gamma di fondi soddisfano i criteri di esclusione dei Benchmarks Climate Transition (CTB) dell’UE.

Sebastian Lieblich, Managing Director, Head of EMEA Index Products di MSCI ha rimarcato: “Gli investitori sono sempre più alla ricerca di dati e strumenti che li aiutino ad adattare le loro strategie per gestire al meglio le sfide e le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. La chiarezza sugli impegni assunti dalle aziende per ridurre la loro impronta di carbonio attraverso la pubblicazione di obiettivi, così come i loro ricavi da attività green, sono fondamentali in questo processo. La metodologia degli indici MSCI Transition Aware Select può svolgere un ruolo centrale per gli investitori che desiderano includere questi parametri nel loro processo decisionale”.