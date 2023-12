BlackRock avverte sull’eccessivo ottimismo legato ai tassi Fed

Il più grande gestore al mondo, BlackRock ritiene che l’ottimismo del mercato sulla portata dei tagli dei tassi di interesse della Fed nel 2024 potrebbe essere eccessivo e perciò consiglia di fare un passo indietro sulle obbligazioni a lunga scadenza e focalizzarsi su quelli di breve. Inoltre secondo gli analisti di BlackRock le aspettative degli investitori sui tagli dei tassi della Fed troppo importanti causerà tanta volatilità sui mercati azionari nel 2024. Ciononostante il più grande gestore del mondo continua a vedere tanto potenziale nei titoli legati all’intelligenza artificiale e il settore tecnologico in termini di performance in borsa.

BlackRock, ecco dove investire nel 2024

Anche se il mercato sta già scontando un primo taglio dei tassi della Federal Reserve già nel primo trimestre del 2024, gli analisti di BlackRock prevedono che l’allentamento inizierà solo nella metà del prossimo anno.

“Vediamo il rischio che queste speranze vengano deluse”, si legge nel Global Outlook 2024 di BlackRock. “Tassi più alti e maggiore volatilità definiscono il nuovo regime”.

In tale contesto, BlackRock preferisce le obbligazioni di breve e media scadenza, mentre ha un rating “underweight” ovvero sottopeso per i titoli del Tesoro USA a lunga scadenza, si legge nel Global Outlook 2024 pubblicato dal BlackRock Investment Institute. Tra i motivi principali anche la forte impennata del debito USA.

Secondo le previsioni degli analisti di BlackRock i tassi rimarranno al di sopra dei livelli pre-pandemici per più tempo del previsto, il gestore ha anche declassato la propria visione strategica a lungo termine sui titoli dei mercati sviluppati a “neutral”, a causa di valutazioni elevate e prospettive economiche deboli. Ma crede che c’è ancora tanto potenziale nelle società legate all’intelligenza artificiale (AI) e i titoli tecnologici.

“I mercati oscillano tra la speranza di un atterraggio morbido e i timori di recessione”, si legge nell’outlook. “E questo non coglie il punto. L’economia si sta normalizzando dopo la pandemia ed è influenzata da fattori strutturali. La conseguente disconnessione tra la narrativa ciclica e la realtà strutturale sta alimentando ulteriormente la volatilità”.

I vincoli di offerta causati dalla geopolitica, la riduzione della forza lavoro a causa dell’invecchiamento della popolazione e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio stanno guidando cambiamenti che si tradurranno in una crescita più bassa, un’inflazione bloccata al di sopra degli obiettivi e una maggiore incertezza, ha avvertito BlackRock. Ciò sta creando il tipo di ambiente volatile in cui i gestori attivi potranno affermarsi, hanno affermato gli strategist.

Tassi Fed e debito USA

Tra i motivi principali per cui BlackRock consiglia i bond di breve scadenza sono le preoccupazioni relative all’ingombrante debito pubblico USA. Se i costi di finanziamento si dovessero mantenere vicini al 5%, come di fatto prevede BlackRock, in pochi anni il governo potrebbe trovarsi a spendere di più per il pagamento degli interessi che per i benefici sanitari. Ciò potrebbe portare ad un’inflazione radicata e a una crescita incerta, poiché le banche centrali faticano a rispondere a un’economia vacillante con tagli aggressivi dei tassi, come hanno fatto in passato.