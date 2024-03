Il prezzo del Bitcoin ha raggiunto un nuovo record storico questa mattina superando la soglia dei 72.000 dollari. Da allora si è leggermente ritirato ed è tornato sotto i 71.837 dollari. La spinta sui prezzi arriva in seguito alla notizia che l’autorità di vigilanza finanziaria UK ha deciso di consentire gli scambi di ETF spot sul Bitcoin in borsa. La mossa delle autorità di regolamentazione del Regno Unito arriva dopo la storica approvazione della Sec americana Sec americana sulla stessa tipologia di strumenti finanziari.

UK apre agli ETF sul Bitcoin

Il Financial Conduct Authority (FCA) ha dichiarato che non si opporrà alle richieste dei fondi di investimento di creare un segmento di mercato quotato nel Regno Unito con ETF o ETN sul prezzo del Bitcoin.

I fondi dovrebbero garantire di disporre di controlli sufficienti, in modo che le negoziazioni siano ordinate e venga garantita un’adeguata protezione agli investitori professionali. Devono soddisfare tutti i requisiti del regime di quotazione del Regno Unito, emissione di prospetti e informativa continua.

La Borsa di Londra ha preso atto dell’annuncio della FCA, affermando in una dichiarazione separata che accetterà richieste per l’ammissione di ETN (Exchange-traded-notes) su bitcoin e ether dal secondo trimestre di quest’anno. La FCA ha chiarito che solo gli investitori professionali potranno acquistare gli ETN sulle criptovalute. Il Regno Unito attualmente non consente gli acquisti di ENT e derivati sulle crypo agli investitori retail in quanto ritiene che siano troppo rischiosi per i consumatori.

La FCA ha affermato di continuare a ritenere che i cETN (cripto ETN) e i derivati sulle crypto in generale siano “poco adatti ai consumatori retail a causa dei forti rischi. Di conseguenza, rimane in vigore il divieto di vendita di cETN (e derivati sulle crypto) agli investitori retail”.

Bitcoin supera i 72 mila dollari

Dopo aver superato la soglia dei 72.000 dollari, che è un nuovo massimi storico, impensabile solo qualche mese fa, il Bitcoin si attesta attorno ai 71.837 dollari in rialzo del 4% alle 15:45 ore italiane. Anche la seconda più grande criptovaluta del mondo, l‘Ether sale del 4% a 4.037 dollari. La corsa del Bitcoin nel 2024 è principalmente dovuta a tre fattori: la storica approvazione della Sec americana degli Etf spot sulla crypto, l’halving che dovrebbe accadere il 16 aprile 2024 e solitamente ha un impatto positivo sui prezzi. Il fenomeno del halving consiste sostanzialmente nella diminuzione della ricompensa dei “miners,” che di conseguenza riduce il ritmo di creazione di Bitcoin.

Cos’è un ETN?

A differenza di un ETF (Exchange-Traded-Funds), che è un fondo negoziato in borsa come un’azione, l’ETN (Exchange-Traded-Notes) è un titolo di debito non garantito emesso da una banca. Non sono garantiti significa che non sono assistiti da garanzie reali in quanto non detengono l’attività sottostante. Similarmente agli ETF gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento rientrando a pieno merito nella famiglia dei “cloni”.