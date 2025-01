Bitcoin, dove può arrivare? Ecco la previsione firmata Larry Fink (BlackRock)

Bitcoin in ritirata nelle ultime 24 ore. La maggiore cripto al mondo viaggia oltre il 7% sotto rispetto ai massimi storici raggiunti all’inizio di questa settimana.

Rally in pausa

Dopo l’esuberanza legata al lancio delle cripto meme da parte di Trump e della first lady Melania, i primi giorni della presidenza Trump non hanno visto in cima all’agenza le criptovalute e questo ha contribuito a smorzare gli entusiasmi.

Nel periodo precedente l’insediamento di Trump, dalle elezioni del 4 novembre in avanti, il Bitcoin ha segnato un rally di +50%

Ieri a parlare di Bitcoin è stato il ceo di BlackRock, Larry Fink, anche lui come Trump era stato in passato un detrattore delle cripto, per poi però abbracciarle con la sua Blackrock in prima fila nel proporre esattamente un anno fa i primi Etf spot sul Bitcoin.

Larry Fink e la domanda del fondo sovrano

Parlando al World Economic Forum di Davos, Fink ha ragionato sui fattori in grado di spingere ulteriormente il prezzo di questo asset che in passato ha poi volte ritenuto una sorta di oro digitale. “Ero con un fondo sovrano durante questa settimana e mi ha chiesto, dovremmo avere un’allocazione del 2%? Dovremmo avere un’allocazione del 5%? Se tutti adottassero questo approccio, si andrebbe verso 500.000$, 600.000$, 700.000$ per il Bitcoin”, ha detto Fink a Davos, spiegando che questo suo commento non significavano che sta promuovendo l’investimento nella criptovaluta. “Sono un grande sostenitore dell’utilizzo di Bitcoin come strumento” in quanto tutti coloro che sono preoccupati per la svalutazione delle loro valute o per la stabilità economica o politica dei loro Paesi possono avere uno “strumento chiamato Bitcoin”.

Bitcoin come diversificatore del portafoglio

Lo scorso mese un report di BlackRock indicava agli investitori di prendere in considerazione un’allocazione fino al 2% del loro portafoglio in Bitcoin. “Il ruolo di Bitcoin come riserva di valore e sistema di pagamento lo rende un potenziale diversificatore”, ha detto Samara Cohen, Chief Investment Officer (CIO) di ETF e Index Investments di BlackRock.

Come l’oro, il bitcoin può apprezzarsi nel tempo quando la sua offerta predeterminata incontra una domanda crescente. Blackrock ha elencato tra le peculiarità del bitcoin il suo essere decentralizzato ed è anche percepito come immune dagli effetti dei persistenti deficit di bilancio del governo, del crescente debito e dell’inflazione più elevata che erodono il valore delle valute sovrane. Anche Blackrock sottolinea che rimane un asset altamente volatile e vulnerabile a brusche vendite. E il suo valore potrebbe crollare se non fosse ampiamente adottato”.