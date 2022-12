Bitcoin e oro, chi prevarrà nel 2023? Ecco a questo scenario shock indicato da Standard Chartered

Il bitcoin potrebbe vivere anche nel 2023 un anno da brividi. Dopo il tracollo degli ultimi 12 mesi, la crypto maggiore al mondo potrebbe scendere a $ 5.000 l’anno prossimo in una sorpresa del mercato che gli investitori stanno sottovalutando, secondo Standard Chartered. Questo segnerebbe un calo di circa il 70% rispetto al prezzo di $ 17.000 a cui viaggia attualmente il bitcoin.

In un report intitolato “The financial-market surprises of 2023”, Standard Chartered ha delineato una serie di possibili scenari “sottovalutati dai mercati”. Il calo del prezzo del bitcoin coinciderebbe anche con un rally dell’oro che potrebbe potenzialmente aumentare del 30% a $ 2.250 l’oncia.

A detta di Eric Robertsen, responsabile globale della ricerca presso Standard Chartered Bank, questo possibile scenario comporta un’inversione degli aumenti dei tassi di interesse mentre le economie sono in affanno e si materializzano più fallimenti crittografici e un crollo della fiducia degli investitori negli asset digitali.

Robertsen rimarca che queste non sono previsioni, ma scenari che sono materialmente al di fuori dell’attuale consenso del mercato.

Robertsen afferma che l’oro potrebbe riaffermarsi come un rifugio sicuro, con gli investitori che si riversano su questo asset per la stabilità in tempi di volatilità del mercato. “La ripresa dell’oro nel 2023 arriva quando le azioni riprendono il loro mercato ribassista e la correlazione tra i prezzi delle azioni e delle obbligazioni torna in negativo”, ha aggiunto.

Quest’anno il bitcoin ha un saldo negativo del 60% circa. Non manca chi è fortemente rialzista sul bitcoin. Il venture capitalist Tim Draper ha dichiarato alla CNBC che pensa che il bitcoin possa raggiungere i $ 250.000 l’anno prossimo.